W skrócie Bloomberg donosi, że Rosja może dostarczać Iranowi dane satelitarne oraz informacje, które mają pomóc w atakach dronami w regionie Zatoki Perskiej.

Brytyjski minister obrony sugeruje, że taktyka irańskich ataków ma cechy rosyjskich działań z wojny przeciwko Ukrainie, a Rosja może aktywnie wspierać Iran.

Pentagon poinformował, że amerykański wywiad monitoruje potencjalne przekazywanie Iranowi informacji przez Rosję na temat pozycji i ruchów wojsk USA.

Bloomberg, powołując się na źródła zaznajomione z danymi amerykańskiego i zachodniego wywiadu, donosi, że Rosja może pomagać Iranowi w przeprowadzaniu ataków na siły zbrojne USA i ich sojuszników na Bliskim Wschodzie.

Współpraca wojskowa między Rosją a Iranem zacieśniła się od czasu pełnej inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku. Moskwa, która znalazła się wówczas w izolacji międzynarodowej, zaczęła aktywniej współpracować z oponentami Stanów Zjednoczonych - w szczególności z Iranem, Chinami i Koreą Północną.

Przypomnijmy, że Iran dostarczył Rosji drony uderzeniowe Shahed, które są szeroko wykorzystywane do ataków na ukraińskie miasta i infrastrukturę energetyczną. Później Teheran przekazał Moskwie technologię do własnej produkcji takich dronów.

"Niewidzialna ręka Putina" na Bliskim Wschodzie

Moskwa ma dostarczać Teheranowi zdjęcia satelitarne i informacje, które mogłyby pomóc mu w skuteczniejszym wykorzystaniu dronów podczas ataków w regionie Zatoki Perskiej. Dokładna skala i regularność tej pomocy pozostają jednak nieznane.

Brytyjski minister obrony John Healy powiedział, że taktyka irańskich ataków zawiera elementy podobne do tych stosowanych przez Władimira Putina w wojnie z Ukrainą.

Według niego schematy ataków przypominają rosyjskie ataki na ukraińskie miasta i infrastrukturę. - Nikogo nie zdziwi fakt, że za niektórymi irańskimi taktykami stoi "niewidzialna ręka Putina" - powiedział.

Wojna na Bliskim Wschodzie a wojna w Ukrainie

Specjalny wysłannik USA Steve Witkoff zapewniał, że podczas rozmowy z prezydentem Donaldem Trumpem Putin zaprzeczył udostępnianiu informacji wywiadowczych Iranowi.

Rosyjski przywódca otwarcie wyraził jednak poparcie dla Teheranu po rozpoczęciu wojny między Iranem, USA i Izraelem i zadeklarował gotowość pozostania "wiarygodnym partnerem" Republiki Islamskiej.

Była oficer wywiadu USA Andrea Kendall-Taylor uważa, że doświadczenia wojny na Ukrainie mają wpływ na nowy konflikt.

Według niej Iran może stosować taktykę ataków na infrastrukturę energetyczną, a także otrzymywać od Rosji wiedzę na temat zwalczania zachodnich systemów uzbrojenia, w szczególności systemów Patriot i pocisków ATACMS.

Analitycy zauważają, że masowe użycie tanich irańskich dronów już teraz poważnie obciąża systemy obrony powietrznej USA i ich sojuszników w regionie.

Pentagon poinformował, że amerykański wywiad "monitoruje" ewentualne przekazywanie Iranowi przez Rosjan informacji wywiadowczych na temat pozycji i ruchów amerykańskiego personelu wojskowego.

