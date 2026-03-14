W skrócie Hamas wezwał Iran do powstrzymania się od ataków na inne kraje Zatoki Perskiej.

Hamas zaapelował do społeczności międzynarodowej o natychmiastowe zakończenie wojny Izraela i Stanów Zjednoczonych przeciwko Iranowi.

W wyniku konfliktu między Izraelem, USA a Iranem oraz działań odwetowych śmierć poniosły tysiące osób, również w krajach Zatoki Perskiej i południowym Libanie.

"Potwierdzając prawo Islamskiej Republiki Iranu do reagowania na tę agresję wszelkimi dostępnymi środkami, zgodnie z normami i prawem międzynarodowym, ruch wzywa swoich braci w Iranie, aby nie atakowali krajów sąsiednich" - głosi oświadczenie na oficjalnym profilu Hamasu.

Terrorystyczna organizacja Hamas wezwał również społeczność międzynarodową do podjęcia działań na rzecz "natychmiastowego zakończenia" trwającej od dwóch tygodni wojny Izraela i Stanów Zjednoczonych przeciwko Iranowi.

Wcześniej kierownictwo Hamasu potępiło zabójstwo najwyższego przywódcy Iranu, Alego Chameneiego i nazwało je "ohydną zbrodnią". "Zapewniał wszelkie formy wsparcia politycznego, dyplomatycznego i militarnego dla naszych obywateli, naszej sprawy i naszego oporu" - napisano po śmierci irańskiego przywódcy.

Bliski Wschód. Trwa wojna między USA i Izraelem a Iranem

Dwa tygodnie temu, 28 lutego wojska Izraela i USA rozpoczęły wojnę przeciw Iranowi. Według danych Teheranu zginęło w niej jak dotąd blisko 1,5 tys. Irańczyków, a ponad 18,5 tys. zostało rannych.

W odwetowych operacjach Iranu śmierć poniosło kilkanaścioro obywateli Izraela i siedmiu żołnierzy USA, a ponad 2 tys. osób w Izraelu zostało rannych. Iran prowadzi też ostrzał celów w krajach Zatoki Perskiej: Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie, Katarze, Kuwejcie, Omanie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Atakom na Iran towarzyszy izraelska operacja w południowym Libanie wymierzona w terrorystyczne ugrupowanie Hezbollah. W jej wyniku zginęło według libańskich władz blisko 700 osób, w tym niemal 100 dzieci, a ponad 800 tys. ludzi zostało zmuszonych do opuszczenia domów.

