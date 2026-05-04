W skrócie W Izraelu notowane są akty wrogości wobec chrześcijan, obejmujące przemoc fizyczną i dewastacje obiektów religijnych.

Przedstawiciele Kościoła apelują do wiernych o ostrożność, a niektórzy chrześcijanie ukrywają swoją tożsamość, by uniknąć prześladowań.

Izraelski rząd powołał specjalnego wysłannika ds. relacji ze światem chrześcijańskim, jednak cytowani duchowni wyrażają wątpliwości co do wpływu tej decyzji na sytuację chrześcijan.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

O rosnącej fali przemocy wobec chrześcijan informuje francuski dziennik "La Croix". - Poprosiłem braci i siostry, aby zachowali szczególną ostrożność, unikali noszenia krzyża lub habitu w widoczny sposób oraz przebywania samotnie w niektórych miejscach - mówi cytowany przez gazetę o. Jean-Luc Eckert, przełożony asumpcjonistów w Jerozolimie.

Wzmożone środki ostrożności to reakcja na ataki wymierzone w osoby noszące widoczne symbole religijne. Nasilające się od kilku miesięcy akty wrogości wobec chrześcijan są popełniane przede wszystkim przez ultraortodoksyjnych wyznawców judaizmu. Ich ofiary są opluwane, atakowane gazem pieprzowym czy bite. Sprawcy dewastują także obiekty kultu religijnego.

Ataki na chrześcijan w Izraelu. "Boją się mówić i nosić znaki religijne"

Hana Bendcowsky, dyrektor Rossing Center, ośrodka zajmującego się relacjami międzyreligijnymi, mówi, że "zjawisko to wzmacnia wśród chrześcijan poczucie, że nie są mile widziani we własnym domu". - Boją się mówić, nosić znaki religijne - wyjaśnia.

Cytowany przez "La Croix" izraelski jezuita o. David Neuhaus podkreśla, że te incydenty "wpisują się w klimat niespotykanej dotąd przemocy, która dotyka nie tylko chrześcijan". W jego opinii "w Izraelu wyczuwa się odrzucenie innych, podsycane przez bardzo silną politykę etnocentryczną i nacjonalistyczną".

Jeden z niedawnych incydentów - napad na francuską zakonnicę, do którego doszło 28 kwietnia w Jerozolimie - wywołał poruszenie na całym świecie. Ojciec Olivier Poquillon, dyrektor Francuskiej Szkoły Biblijnej i Archeologicznej w Jerozolimie, z którą związana jest ofiara napadu, zapowiedział, że "oczekuje kary proporcjonalnej do powagi tego aktu". Sprawca został zatrzymany.

W związku z rosnącą liczbą aktów wrogości izraelski rząd utworzył nowe stanowisko specjalnego wysłannika ds. relacji ze światem chrześcijańskim. - To sygnał skierowany do chrześcijan za granicą, którzy wspierają Izrael. Wątpię jednak, by ta nominacja zmieniła rzeczywistość, w jakiej żyją chrześcijanie przebywający w Izraelu - ocenia o. Neuhaus.

Nowacka w "Graffiti" o sprawie Hołowni: To nie wstyd nie mieć wyższego wykształcenia Polsat News