Niespokojnie na Bliskim Wschodzie. Hezbollah: Wystrzeliliśmy rakiety

W skrócie Hezbollah poinformował o wystrzeleniu rakiet w kierunku Izraela, izraelska armia potwierdziła atak i przechwycenie pocisków.

W Teheranie w czwartek wieczorem uruchomiono obronę powietrzną, a mieszkańcy donosili o wybuchach.

Siły Iranu niemal całkowicie blokują ruch przez cieśninę Ormuz, a USA przejęły tankowiec przewożący irańską ropę.

"W obronie Libanu i jego obywateli i w odpowiedzi na naruszenie zawieszenia broni przez Izrael i atak na miasto Jater w południowym Libanie, wystrzeliliśmy salwę rakiet w kierunku osady Szetula" - przekazał Hezbollah w komunikacie.

Izrael potwierdził atak. Armia zaznaczyła jednak, że przechwyciła rakiety wystrzelone w kierunku kraju.

Izraelska armia w czwartek oskarżyła Hezbollah o złamanie zawieszenia broni. Według komunikatu, przedstawionego przez siły zbrojne, dwóch uzbrojonych terrorystów miało próbować dokonać ataku na izraelskich żołnierzy na południu Libanu. "Terroryści zostali wyeliminowani w celu zażegnania niebezpieczeństwa" - przekazano.

Wcześniej irańska agencja Mehr podawała, że w czwartek wieczorem w stolicy Iranu - Teheranie uruchomiono obronę powietrzną przeciwko "wrogim celom", w mieście słychać było wybuchy.

To pierwsze takie doniesienia od 8 kwietnia, gdy weszło w życie zawieszenie broni w wojnie USA i Izraela z Iranem.

Iran: Wybuchy w Teheranie, działała obrona powietrzna

Mieszkańcy Teheranu relacjowali, że słyszeli coś, co wydawało im się odgłosami obrony powietrznej - przekazali obecni na miejscu reporterzy stacji BBC.

Izrael zaprzecza, by atakował Iran - napisał z kolei portal Times of Israel, powołując się na wysokiego rangą oficjela izraelskiego establishmentu bezpieczeństwa.

Lotnictwo amerykańskie i izraelskie od 28 lutego prowadziło naloty na Iran, w tym Teheran. Iran w odpowiedzi atakował Izrael i państwa Zatoki Perskiej. Po wejściu w życie rozejmu te ataki ustały.

Kruchy rozejm na Bliskim Wschodzie. Wrze wokół cieśniny Ormuz

Na wodach okalających Iran sytuacja pozostaje napięta. Siły tego państw niemal całkowicie blokują ruch przez strategiczną dla transportu surowców cieśninę Ormuz. USA prowadzą własną blokadę irańskich portów.

W ostatnich dniach informowano o kolejnych atakach wojsk irańskich na statki przechodzące przez Ormuz i zatrzymywaniu przez amerykańską marynarkę irańskich jednostek handlowych. W środę Teheran przejął dwa kontenerowce. W odpowiedzi w czwartek USA przejęły tankowiec, który miał przewozić irańską ropę.

Prezydent USA Donald Trump przedłużył we wtorek na bliżej nieokreślony czas obowiązujący początkowo dwa tygodnie rozejm. Perspektywy trwałego porozumienia i dalszych negocjacji pokojowych pozostają niejasne.

