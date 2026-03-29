Niespokojna noc na Bliskim Wschodzie. Iran przeprowadził odwet na Izraelu
Iran przeprowadził ataki odwetowe na Izrael za zbombardowanie przez lotnictwo Jerozolimy i Waszyngtonu cywilnej infrastruktury w kraju. Uderzenia Teheranu odnotowano także w kilku regionach Zatoki Perskiej, gdzie rozbrzmiały alarmy powietrzne. Teheran również doznał ataków - w ciągu doby było ich kilkaset, najwięcej od początku konfliktu na Bliskim Wschodzie.
W skrócie
- Iran przeprowadził ataki odwetowe na Izrael oraz uderzył w kilku regionach Zatoki Perskiej.
- Alarmy i działania sił zbrojnych miały miejsce w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Kuwejcie i Bahrajnie, gdzie odnotowano przechwytywanie pocisków i ataki dronów.
- W ciągu doby w Iranie zarejestrowano 701 uderzeń, głównie w Teheranie, a od początku wojny zginęło tam 1551 osób, w tym 236 dzieci.
Siły zbrojne Izraela uderzyły w sobotę między innymi w kluczową instalację wodną w irańskiej miejscowości Haftgel i dwie uczelnie. W odwecie Teheran przeprowadził ataki rakietowe na Izrael. Wojsko poinformowało o przechwyceniu pocisków, a alarmy ogłoszono na południu kraju.
Alarmy w regionie Zatoki Perskiej. Iran przeprowadził nocne ataki
W niedzielę nad ranem izraelska armia przekazała oficjalnie, że w walkach w południowym Libanie zginął jeden z jej żołnierzy. To już piąty wojskowy, poległy w walkach od 2 marca.
Odpowiedzialność za odrębne ataki na bazy w północnym Izraelu wziął libański Hezbollah. Dodatkowo proirańska milicja Aszhab al-Kahf zapowiedziała uderzenia na amerykańskie cele w Jordanii.
"Systemy obrony powietrznej Zjednoczonych Emiratów Arabskich aktywnie reagują na zagrożenia związane z rakietami i dronami" - poinformowało w niedzielę Ministerstwo Obrony ZEA. Resort sprecyzował, że odgłosy eksplozji słyszane na terytorium całego państwa to jedynie efekt prowadzonych operacji przechwytywania.
Syreny alarmowe zabrzmiały również w Kuwejcie oraz Bahrajnie. Sztab generalny armii Kuwejtu potwierdził zestrzelenie wrogich pocisków. Wcześniej wojsko informowało o piętnastu uderzeniach dronów, które wywołały pożar na lotnisku.
Z kolei w ataku na zakłady Aluminium Bahrain rannych zostało dwóch pracowników. Firma już wcześniej ograniczyła produkcję o 19 proc. z powodu blokady cieśniny Ormuz.
Bliski Wschód. Setki uderzeń w Iran w ciągu doby. Najwyższy bilans od początku wojny
Według doniesień irańskiej organizacji Hrana do godzin popołudniowych w sobotę w ciągu 24 godz. zarejestrowano w Iranie 701 uderzeń, co jest najwyższym bilansem od początku konfliktu. Aż 74 proc. tych bombardowań spadło na Teheran, niszcząc cywilną infrastrukturę, w tym wielkie ujęcie wody pitnej. Od początku wojny, jak podaje Hrana, w Iranie zginęło 1551 osób, w tym 236 dzieci.
Według AFP w niedzielę nad ranem słychać było dwie potężne eksplozje na północy Teheranu.
Wojna na Bliskim Wschodzie rozpoczęła się 28 lutego od nalotów Izraela i USA na Iran. Teheran odpowiedział atakami zarówno na Izrael, jak i na państwa regionu Zatoki Perskiej, w tym na położone tam amerykańskie bazy wojskowe i obiekty cywilne, takie jak lotniska i instalacje petrochemiczne.
Teheran zablokował też cieśninę Ormuz, przez którą przed wojną transportowano około 20 proc. światowych dostaw ropy naftowej.