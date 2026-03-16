Podczas rozmowy z dziennikarzami w Brukseli szef niemieckiej dyplomacji stanowczo odpowiedział na żądania Trumpa.

- Nie sądzę, aby NATO podjęło jakąkolwiek decyzję w tym kierunku lub mogło przejąć odpowiedzialność za cieśninę Ormuz. Gdyby tak było, organy NATO odpowiednio by się tym zajęły - mówił tuż przed posiedzeniem Rady ds. Zagranicznych UE.

Waszyngton bez wsparcia Berlina. Niemcy stawiają Trumpowi warunek

W podobnym tonie wypowiedział się również w niedzielny wieczór na antenie publicznej telewizji ARD. - Czy będziemy wkrótce aktywną częścią tego konfliktu? Nie - zapewniał Wadephul, odnosząc się do planu rozszerzenia na cieśninę Ormuz misji UE Aspides na Morzu Czerwonym.

Jak przekonywał, zabezpieczenie cieśniny Ormuz, jak i całego Morza Czerwonego, będzie możliwe wyłącznie wtedy, gdy konflikt na Bliskim Wschodzie zostanie rozwiązany na drodze negocjacji z udziałem USA i Izraela.

Niemiecki minister podkreślił, że Donald Trump i Binjamin Netanjahu nie mogą oczekiwać od Berlina natychmiastowego włączenia się w konflikt w Iranie, skoro nie jest on w procesie decyzyjnym i nie są mu przekazywane bieżące doniesienia z regionu.

- Zrobimy to. Dlatego zanim będziemy rozmawiali o działaniach w przyszłości, chcemy być włączeni w proces decyzyjny - tłumaczył.

Donald Trump uderza w państwa NATO. "Nie chcieli przyjść"

Prezydent USA zaapelował do swoich europejskich sojuszników o przyłączenie się do amerykańskich działań w Iranie. Jak przekonywał, blokada cieśniny Ormuz przez Iran przede wszystkim uderza w kraje Unii Europejskiej i Chiny, które są silnie zależne od ropy z Zatoki Perskiej.

- Jeśli nie będzie odpowiedzi albo odpowiedź będzie negatywna, myślę, że to będzie bardzo złe dla przyszłości NATO - grzmiał amerykański przywódca.

Trump wyraził nadzieję, że państwa sojuszu odpowiedzą na jego apel, między innymi ze względu na zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w rozmowy pokojowe ws. Ukrainy.

- Nie musieliśmy pomagać im z Ukrainą. Ukraina jest tysiące mil od nas (...) Ale pomogliśmy im. Teraz zobaczymy, czy oni pomogą nam. Bo od dawna mówię, że będziemy dla nich, ale oni nie będą dla nas. I nie jestem pewien, czy byliby - mówił.

Zapytany o wsparcie, jakiego oczekiwałby od państw NATO, Trump wymienił między innymi okręty do usuwania min czy wysłanie europejskich oddziałów komandosów do zwalczania irańskich operacji z użyciem dronów i min morskich w Zatoce.

Prezydent USA wyraził szczególne niezadowolenie z postawy Wielkiej Brytanii, której dziś nie postrzega już jako lojalnego i godnego zaufania partnera. - Wielką Brytanię można uznawać za sojusznika numer jeden, najstarszego itd., ale kiedy poprosiłem ich, żeby przyszli, nie chcieli przyjść - dodał.

Polska odpowie na apele Trumpa? Sikorski mówi wprost

Na apel prezydenta Stanów Zjednoczonych odpowiedział również polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Polityk przekazał, że jeśli tylko do struktur NATO zostanie przekazana oficjalna prośba o pomoc w udrożnieniu blokowanego przez Iran Ormuzu, Sojusz powinien się nad nią pochylić.

- Jeżeli pojawi się wniosek do NATO, by dyskutować o ochronie cieśniny Ormuz, to z uwagi na szacunek i sympatię dla naszego amerykańskiego sojusznika będziemy to rozważać - zapewniał.

Sikorski ocenił jednak niedawne wypowiedzi Trumpa jako niepokojące i mocno krytykujące dotychczasową unijną politykę w kwestii Bliskiego Wschodu. Przypomniał również, że do tej pory USA nie uruchomiły art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego przewidującego konsultacje na temat zagrożeń dla bezpieczeństwa.

Choć zdaniem ministra sojusz powinien wziąć pod uwagę wezwanie Donalda Trumpa do wsparcia w odblokowaniu cieśniny, wskutek decyzji podjętej przez prezydenta Karola Nawrockiego Wojsko Polskie nie weźmie udziału w tej operacji.

Źródło: Reuters

