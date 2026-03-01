"Niemcy, Francja i Wielka Brytania gotowe do działań". Chodzi o Iran

W skrócie Francja, Niemcy i Wielka Brytania zadeklarowały gotowość obrony swoich interesów i sojuszników w Zatoce Perskiej w odpowiedzi na działania ze strony Iranu.

W wydanym oświadczeniu podkreślono, że ataki rakietowe Iranu dotknęły państwa niezaangażowane w początkowe operacje wojskowe USA i Izraela.

Irańskie drony i pociski spadły na cele w Izraelu oraz w krajach regionu, takich jak Dubaj, Kuwejt, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Syria.

Wspólne oświadczenie głosi, że przywódcy trzech krajów są "przerażeni bezładnymi i nieproporcjonalnymi atakami rakietowymi przeprowadzonymi przez Iran przeciwko krajom regionu".

W komunikacie podkreślono, że irańska odpowiedź dotknęła także państwa, "które nie brały udziału w początkowych operacjach wojskowych USA i Izraela". Jak dodano, Niemcy, Francja i Wielka Brytania są gotowe podjąć "działania obronne" w stosunku do Iranu.

Iran. Niemcy, Francja i Wielka Brytania gotowe podjąć "działania obronne"

W oświadczeniu, cytowanym przez agencję AFP, podkreślono, że trzy kraje podejmą odpowiednie kroki, aby bronić swoich interesów i interesów swoich sojuszników, w tym Stanów Zjednoczonych, na Bliskim Wschodzie.

"Potencjalnie poprzez umożliwienie niezbędnych i proporcjonalnych akcji obronnych, które pozwolą na pozbawienie Iranu zdolności do wystrzelania rakiet i dronów" - wyjaśniono.

Irańskie ataki stanowią odpowiedź na przeprowadzony w sobotę rano atak USA i Izraela, w wyniku którego życie stracił najwyższy przywódca tego kraju ajatollah Ali Chamenei. Odwet Iranu objął cele w Izraelu, a także w sprzymierzonych z USA krajach regionu.

Irańskie drony i pociski, bądź ich szczątki, spadały na obiekty położone m.in. w Dubaju, Kuwejcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich czy Syrii.

