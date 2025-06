Niemcy ewakuowani z Izraela skarżą się na rząd. "Zostawieni sami sobie"

- Chyba nigdy jeszcze tak bardzo nie cieszyłem się z powrotu do domu - mówił agencji DPA Daniel Halav po przylocie do Niemiec. W chwili wybuchu konfliktu między Izraelem a Iranem przebywał on w Tel Awiwie. Na lotnisko w Ammanie musiał jednak dostać się na własną rękę, dlatego nie szczędził krytyki pod adresem niemieckiego rządu. - Sami musieliśmy się martwić o to, jak dojedziemy do Ammanu. Moim zdaniem zostaliśmy trochę zostawieni sami sobie - dodał Halav.