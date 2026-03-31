W skrócie Donald Trump stwierdził, że wojna z Iranem wkrótce się zakończy i że siły USA "mają jeszcze zadanie do wykonania" w kontekście pozostałych zdolności ofensywnych Teheranu.

Prezydent USA powiedział, że cieśnina Ormuz "otworzy się automatycznie" i zasugerował, że kraje korzystające z cieśniny same powinny ją otworzyć.

Donald Trump jako kluczowy warunek zawarcia pokoju z Iranem wskazał uniemożliwienie temu krajowi posiadania broni jądrowej.

- Nie będziemy tam już zbyt długo. Cholernie ich unicestwiamy, to jest całkowite zniszczenie - stwierdził prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump w rozmowie telefonicznej z "New York Post".

Amerykański przywódca dodał, że choć siły USA nie będą musiały długo przebywać w Iranie, to "mają jeszcze zadanie do wykonania" w kontekście pozostałych zdolności ofensywnych Teheranu.

Iran. Donald Trump: Cieśnina Ormuz otworzy się automatycznie

Prezydent USA odniósł się także do kwestii cieśniny Ormuz, kluczowej dla globalnego handlu ropą naftową, która od wielu dni jest blokowana przez irańskie siły.

- Myślę, że cieśnina Ormuz otworzy się automatycznie, ale mam takie podejście, że ja już unicestwiłem ten kraj. Nie mają już żadnej siły. Niech państwa, które z niej korzystają, ją otwierają - argumentował.

Zobacz również: Maciej Olanicki

Jak podkreślił, gracze na arenie międzynarodowej, którzy "kontrolują ropę", chętnie podejmą się tego zadania. Trump zaznaczył także, że w jego oczach kluczowa dla zawarcia pokoju z Iranem jest inna kwestia.

USA zawrą pokój z Iranem? Trump wskazał kluczowy warunek

- Szczerze mówiąc, nie myślę o tym. Moją wyłączną rolą było to, by zapewnić, że nie będą mieli broni jądrowej. Nie będą mieć broni jądrowej. Kiedy odejdziemy, cieśnina otworzy się sama - przekonywał.

Prezydent Trump skrytykował także postawę sojuszników USA, którzy odmówili udziału w międzynarodowej flotylli, która miałaby wyruszyć na Bliski Wschód, aby odblokować cieśninę Ormuz.

Źródło: "New York Post"

Sędziowie TK nadal bez ślubowania. Szczucki: Trwa wyjaśnianie Polsat News Polsat News