"Niech oni ją otwierają". Waszyngton wprost, chodzi o cieśninę Ormuz
- Myślę, że cieśnina Ormuz otworzy się automatycznie, ale mam takie podejście, że ja już unicestwiłem Iran. (...) Niech państwa, które z cieśniny korzystają, ją otwierają - stwierdził Donald Trump. Prezydent USA zapewnił, że wojna z Iranem wkrótce się zakończy. Wskazał także najistotniejszą dla siebie kwestię w tym konflikcie.
W skrócie
- Donald Trump stwierdził, że wojna z Iranem wkrótce się zakończy i że siły USA "mają jeszcze zadanie do wykonania" w kontekście pozostałych zdolności ofensywnych Teheranu.
- Prezydent USA powiedział, że cieśnina Ormuz "otworzy się automatycznie" i zasugerował, że kraje korzystające z cieśniny same powinny ją otworzyć.
- Donald Trump jako kluczowy warunek zawarcia pokoju z Iranem wskazał uniemożliwienie temu krajowi posiadania broni jądrowej.
- Nie będziemy tam już zbyt długo. Cholernie ich unicestwiamy, to jest całkowite zniszczenie - stwierdził prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump w rozmowie telefonicznej z "New York Post".
Amerykański przywódca dodał, że choć siły USA nie będą musiały długo przebywać w Iranie, to "mają jeszcze zadanie do wykonania" w kontekście pozostałych zdolności ofensywnych Teheranu.
Iran. Donald Trump: Cieśnina Ormuz otworzy się automatycznie
Prezydent USA odniósł się także do kwestii cieśniny Ormuz, kluczowej dla globalnego handlu ropą naftową, która od wielu dni jest blokowana przez irańskie siły.
- Myślę, że cieśnina Ormuz otworzy się automatycznie, ale mam takie podejście, że ja już unicestwiłem ten kraj. Nie mają już żadnej siły. Niech państwa, które z niej korzystają, ją otwierają - argumentował.
Jak podkreślił, gracze na arenie międzynarodowej, którzy "kontrolują ropę", chętnie podejmą się tego zadania. Trump zaznaczył także, że w jego oczach kluczowa dla zawarcia pokoju z Iranem jest inna kwestia.
USA zawrą pokój z Iranem? Trump wskazał kluczowy warunek
- Szczerze mówiąc, nie myślę o tym. Moją wyłączną rolą było to, by zapewnić, że nie będą mieli broni jądrowej. Nie będą mieć broni jądrowej. Kiedy odejdziemy, cieśnina otworzy się sama - przekonywał.
Prezydent Trump skrytykował także postawę sojuszników USA, którzy odmówili udziału w międzynarodowej flotylli, która miałaby wyruszyć na Bliski Wschód, aby odblokować cieśninę Ormuz.
Źródło: "New York Post"