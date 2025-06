"Niebezpieczny precedens". Chińskie media o ataku USA na Iran

Atak USA na irańskie obiekty nuklearne, objęte ochroną Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA), uderza w fundament międzynarodowego porządku bezpieczeństwa - ocenił chiński rządowy dziennik "Global Times". Jak dodano, tworzy to niebezpieczny precedens. Gazeta zaznaczyła, że USA dolało oliwy do ognia co spowodowało, że konflikt irańsko-izraelski "wymknął się spod kontroli".