W związku z tym już tego samego dnia na lotnisko Ben Guriona odwołane zostały niedzielne rejsy samolotów PLL LOT z Warszawy i Krakowa do Tel Awiwu.

Rzecznik informował wówczas, że decyzję o późniejszych lotach do Izraela "przewoźnik podejmie po analizie sytuacji pod kątem bezpieczeństwa".

Wstrzymane rejsy do Izraela. Nie tylko LOT

Grupa Lufthansa, do której należą też austriackie oraz szwajcarskie linie lotnicze, a także tani przewoźnicy jak Eurowings oraz udziały we włoskich liniach ITA Airways, również przekazała, że zawiesza połączenia z lotniskiem Ben Guriona do wtorku.