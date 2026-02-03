W skrócie Rodzina i doradca potwierdzili śmierć Sajfa al-Islama Kaddafiego, syna Muammara Kaddafiego.

Szczegóły, dotyczące okoliczności śmierci, nie zostały podane, a według mediów Kaddafi zmarł w Zintan w Libii.

Sajf al-Islam był uznawany za potencjalnego następcę ojca, został aresztowany w 2011 roku, a później skazany na śmierć, jednak został objęty amnestią.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Rodzina poinformowała we wtorek, że zmarł Sajf al-Islam Kaddafi, syn Muammara Kaddafiego, który rządził Libią w latach 1969-2011. Bliscy nie podali szczegółów, dotyczących okoliczności śmierci 53-letniego potomka dyktatora.

Jego doradca Abdallah Othman Abdurrahim potwierdził śmierć mężczyzny w poście zamieszczonym w mediach społecznościowych, również nie podając żadnych szczegółów.

- Poległ jako męczennik - przekazał z kolei kuzyn zmarłego Hamid Kaddafi w rozmowie ze stację Al-Ahrar.

Libia. Zmarł Sajf al-Islam Kaddafi

Libijskie media donoszą, że Sajf al-Islam Kaddafi zmarł w Zintan, w północno-zachodniej Libii, choć jego miejsce pobytu od dawna pozostawało nieznane.

Abdullah Othman Abdurrahim w rozmowie z Al-Ahrar twierdził, że Sajf al-Islam został zabity w swoim domu przez grupę czterech niezidentyfikowanych mężczyzn. - Czterech uzbrojonych mężczyzn wtargnęło do rezydencji Sajfa al-Islama Kaddafiego po wyłączeniu kamer monitoringu, a następnie go zamordowało - mówił.

Również jego francuski prawnik Marcel Ceccaldi powiedział agencji AFP, że mężczyzna zginął z rąk "czterech ludzi z oddziału komandosów" w swoim domu w Zintan. - Na razie nie wiemy, kto stoi za zabójstwem - mówił Ceccaldi, dodając, że około dziesięciu dni wcześniej jeden z bliskich współpracowników Sajfa al-Islama powiedział mu, że "są problemy z jego bezpieczeństwem".

Ostatni rzecznik Muammara Kadafiego Moussa Ibrahim, odnosząc się do śmierci Sajfa al-Islama, napisał: "Zabili go zdradziecko. Chciał zjednoczonej, suwerennej Libii, bezpiecznej dla wszystkich jej mieszkańców". "Rozmawiałem z nim dwa dni temu. Mówił tylko o pokoju w Libii i bezpieczeństwie jej mieszkańców" - dodał.

Syn Kaddafiego zniknął po arabskiej wiośnie

Sajf al-Islam był postrzegany jako następca swojego ojca. Mimo że za rządów Muammara Kaddafiego nie piastował żadnego oficjalnego stanowiska w północnoafrykańskim kraju, to określano go mianem faktycznego premiera Libii. Przed wybuchem arabskiej wiosny w 2011 r. kreował swój wizerunek osoby umiarkowanej i reformatorskiej.

Ja podaje AFP, jego reputacja legła w gruzach, gdy w obliczu powstań groził "rzekami krwi". Został aresztowany w listopadzie 2011 r. w południowej Libii na podstawie nakazu wydanego przez Międzynarodowy Trybunał Karny.

W 2015 r. po szybkim procesie sąd w Trypolisie skazał go na karę śmierci, jednak został objęty amnestią. W 2021 roku ogłosił, że będzie kandydował na prezydenta, ale wybory te zostały odroczone na czas nieokreślony.

Libia zmaga się ze skutkami chaosu, który wybuchł w 2011 r. po tym, jak wspierani przez NATO rebelianci obalili Muammara Kaddafiego. Kraj jest podzielony między rząd z siedzibą w Trypolisie wspierany przez ONZ a administrację skupioną wokół Chalifa Bilkasima Haftara.

Źródło: AFP

"Wydarzenia": Przasnysz. Dron spadł na jednostkę wojskową Polsat News