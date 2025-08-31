Bliski Wschód
Nie żyje samozwańczy premier. Udana akcja Izraela, "w ciągu kilku godzin"

Oprac.: Dawid Szczyrbowski

Samozwańczy premier Jemenu Ahmed Ghaleb Naser al-Rahawi zginął w izraelskim ataku lotniczym w Sanie - potwierdziła grupa terrorystyczna Huti. W ostrzale zginęło jeszcze kilku innych wysokich rangą urzędników. Funkcję "szefa rządu" ma przejąć Muhammad Ahmed Miftah. Huti w 2014 roku przejęli kontrolę nad częścią jemeńskiego terytorium, zaostrzając wojnę domową.

  • Izraelski atak lotniczy w Sanie zabił samozwańczego premiera Jemenu i kilku urzędników Huti.
  • Nowym premierem samozwańczego rządu ma zostać Muhammad Ahmed Miftah.
  • Huti od lat kontrolują część Jemenu, aktywnie wspierając Palestyńczyków w konflikcie z Izraelem.
Grupa terrorystyczna Huti od kilkunastu lat sprawuje kontrolę nad częścią terytorium Jemenu. Z tego miejsca aktywnie wspiera Palestyńczyków w wojnie Izraela z Hamasem.

Przed kilkoma dniami izraelski ostrzał w Sanie (stolica Jemenu - red.) doprowadził do śmierci czołowych przedstawicieli Huti. Organizacja zbrojna potwierdziła, że nie żyje samozwańczy premier Ahmed Ghaleb Naser al-Rahawi.

Przypomnijmy, formalnie szefem Rady Ministrów w Jemenie jest Salem Saleh bin Braik.

Jemen. Część członków samozwańczego rządu nie żyje

Wśród ofiar znaleźli się również: minister spraw wewnętrznych Hutich, szef resortu sprawiedliwości, polityk odpowiedzialny za ministerstwo spraw społecznych i pracy oraz minister sportu i młodzieży.

"Średnie i poważne obrażenia" odnotowano u kilku innych przedstawicieli samozwańczego rządu Jemenu. Funkcję "premiera" ma przejąć Muhammad Ahmed Miftah.

    Portal informacyjny telewizji BBC przypomina, że Ahmed Ghaleb Naser al-Rahawi pełnił swój urząd od sierpnia 2024 roku. Powszechnie był uznawany za figuranta. Faktyczna władza znajduje się w rękach przywódcy ruchu. Abdul-Malik al-Houthi miał szczęśliwie uniknąć śmierci po izraelskim ostrzale.

    Siły Obronne Izraela odniosły się do wydarzeń w Sanie. W realizacji ataku pomogło uzyskanie danych wywiadowczych o planowanym zgromadzeniu. Operację przeprowadzono "w ciągu kilku godzin" - podano.

    Jemen. Izrael ostrzelał pozycje Huti. Atak na pałac prezydencki

    Przed tygodniem Izrael przeprowadził atak na obiekty Huti w Jemenie - informowały wówczas izraelskie siły zbrojne. Jednym z celów nalotu był pałac prezydencki w Sanie. Na jego terenie ma znajdować się baza wojskowa, z której operują terroryści.

    Jerozolima określiła uderzenie jako odpowiedź na "wielokrotne ataki terrorystycznego reżimu Huti". The Times of Israel donosił, że bojownicy Huti wystrzelili w kierunku Izraela pocisk balistyczny z amunicją kasetową oraz drona.

    Źródło: BBC, Al-Hadath, Times of Israel

