Bliski Wschód

Bliski Wschód

Nie żyje jeden z dowódców Hamasu. Odegrał kluczową rolę w ataku z 2023 r.

Maria Literacka

Maria Literacka

Samir Abu Younis, wysoki rangą dowódca zbrojnego ramienia Hamasu, zginął w nalocie Sił Obronnych Izraela w Strefie Gazy - podaje AFP. Bojownik działał w ramach Brygad Al-Kassam, z których oświadczenia wynika, że mężczyzna odegrał kluczową rolę w planowaniu ataku z 7 października 2023 r. oraz kierowaniu nim.

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W skrócie

  • Samir Abu Younis, wysoki rangą dowódca zbrojnego ramienia Hamasu, zginął w izraelskim nalocie w Al-Mawasi na południu Strefy Gazy, co potwierdziły obie strony konfliktu.
  • Według Sił Obronnych Izraela 53-letni bojownik objął dowództwo brygady w Rafah dwa miesiące temu, zastępując swojego poprzednika, który również został wyeliminowany.
  • Mimo obowiązującego od października 2025 roku rozejmu obie strony nadal oskarżają się o łamanie ustaleń, a od początku zawieszenia broni zginęło 1600 Palestyńczyków.
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Operację przeprowadzono w sobotę. Z ustaleń AFP wynika, że 53-letni Samir Abu Younis zginął podczas nalotu w Al-Mawasi, na zachód od Chan Junis, na południu Strefy Gazy. Poza bojownikiem ranne zostały dwie inne osoby.

Strefa Gazy. Dowódca Brygad Al-Kassam zabity w nalocie Sił Obronnych Izraela

"Wyeliminowany: Samir Mahmoud Hassan Abu Younis, dowódca brygady w Rafah należącej do Hamasu, podczas nocnego ataku w południowej części Strefy Gazy" - czytamy w komunikacie Sił Obronnych Izraela (IDF), zamieszczonym w niedzielę na platformie X.

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We wpisie przekazano, że mężczyzna "został mianowany dowódcą brygady około dwa miesiące temu, po wyeliminowaniu jego poprzednika", a wcześniej "pełnił funkcję zastępcy dowódcy brygady oraz dowódcy batalionu Tel al-Sultan".

Informację o śmierci bojownika podano również w mediach społecznościowych Brygad Al-Kassam - zbrojnego ramienia Hamasu, do którego Younis wstąpił w 1991 r. "Zginął wczoraj wieczorem w wyniku tchórzliwej operacji zamachowej" - napisano w komunikacie.

Dodano, że Younis był "jednym z najważniejszych dowódców zaangażowanych w planowanie i nadzorowanie ataku z 7 października".

Teoretyczne zawieszenie broni w Strefie Gazy. Ataki Izraela trwają

Mimo zawieszenia broni obowiązującego od października 2025 r. obie strony wciąż oskarżają się o łamanie ustaleń porozumienia.

Przedstawiciele ochrony zdrowia w Strefie Gazy podają, że od momentu wejścia w życie rozejmu zginęło co najmniej 1600 Palestyńczyków. W tym samym czasie IDF poinformowały o śmierci siedmiu żołnierzy i jednego cywilnego współpracownika.

Izraelska operacja w Strefie Gazy rozpoczęła się w reakcji na atak przeprowadzony przez Hamas 7 października 2023 r., w którym zginęło około 1,2 tys. osób. W odpowiedzi IDF zabiły ponad 74 tys. Palestyńczyków.

Źródła: AFP, Reuters

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