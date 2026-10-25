W skrócie Premier Izraela Binjamin Netanjahu ostrzegł, że Iran i jego sojusznicy mogą przeprowadzić ataki w celu zakłócenia zbliżających się wyborów parlamentarnych.

Szef izraelskiego rządu zapowiedział, że siły obronne kraju są przygotowane na wszelkie zagrożenia i odpowiedzą na nie nieproporcjonalnie silnymi ciosami.

W dniu wyborów wszystkie przejścia lądowe z Zachodnim Brzegiem zostaną zamknięte ze względu na sytuację bezpieczeństwa oraz niedawne ataki na żołnierzy.

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Podczas kampanii wyborczej, jak przypomina agencja AFP, Binjamin Netanjahu podkreślał osiągnięcia w zakresie bezpieczeństwa, chwalił się także wojną przeciwko Iranowi, którą Izrael prowadzi wraz z USA.

Tymczasem w niedzielę rano biuro premiera Izraela opublikowało nagranie, na którym Netanjahu przestrzega przed przebiegiem wtorkowych wyborów.

Netanjahu ostrzega przed wyborami. "Nie wystawiajcie nas na próbę"

- Mamy dane wywiadowcze wskazujące, że nasi wrogowie - Iran i jego sojusznicy - mogą rzucić nam wyzwanie, przeprowadzając ataki w celu zakłócenia wyborów - mówił szef izraelskiego rządu na filmie.

Binjamin Netanjahu przestrzegł wrogów, podkreślając: - Nie wystawiajcie nas na próbę. Spotkają was nieproporcjonalnie silne ciosy. Jednocześnie zaznaczył, że Siły Obronne Izraela (IDF) są gotowe do obrony i ofensywy.

Wcześniej w niedzielę Netanjahu zamieścił w mediach społecznościowych post z wygenerowaną przez sztuczną inteligencję grafiką przedstawiającą grzyba atomowego nad Tel Awiwem.

Do wpisu dołączył słowa Juvala Blumberga, izraelskiego publicysty i prawicowego komentatora politycznego. Nazwał on m.in. Iran "zagrożeniem egzystencjalnym" dla Izraela oraz stwierdził, że jeśli Teheran rozwinie broń nuklearną, to "nic już nie będzie takie samo".

Bliski Wschód. Izrael szykuje się na wybory, przejścia z Zachodnim Brzegiem będą zamknięte

Binjamin Netanjahu, będący najdłużej urzędującym premierem Izraela - jak donosi AFP - "w ostatnich dniach kampanii wyborczej skupił się przede wszystkim na radykalnych wypowiedziach dotyczących bezpieczeństwa narodowego".

Na koncie premiera Izraela w mediach społecznościowych często pojawiają się nagrania, także te wygenerowane przez sztuczną inteligencję, w których podkreśla przyjazne relacje z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem.

Z kolei w piątek Netanjahu zapowiedział operację wojskową w Zachodnim Brzegu "na skalę niespotykaną od czasów wojny sześciodniowej". Była to reakcja na atak w pobliżu Hebronu, gdzie zginęło dwóch żołnierzy, a trzech zostało rannych.

W niedzielę natomiast Izrael zapowiedział, że w dniu wyborów wszystkie przejścia lądowe z Zachodnim Brzegiem zostaną zamknięte.

Źródła: AFP, Interia



