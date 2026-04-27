W skrócie Friedrich Merz stwierdził, że Irańczycy są silniejsi niż sądzono, a Amerykanie nie mają przekonującej strategii negocjacyjnej.

Kanclerz Niemiec ostrzegł, że w przypadku wojen na Bliskim Wschodzie nie wystarczy tylko w nie wejść, lecz trzeba również umieć z nich wyjść.

Merz wezwał Unię Europejską do podjęcia 'wiarygodnych i nieodwracalnych' kroków w sprawie członkostwa Ukrainy we Wspólnocie.

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz ostrzegł w poniedziałek, że konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Iranem prawdopodobnie nie zakończy się szybko. - Irańczycy są silniejsi niż sądzono, a Amerykanie ewidentnie nie mają przekonującej strategii negocjacyjnej - powiedział Merz podczas wizyty w szkole w mieście Marsberg w swoim rodzinnym regionie Sauerland.

Wskazując Irak i Afganistan, niemiecki kanclerz ostrzegł, że w przypadku wojen na Bliskim Wschodzie "nie wystarczy tylko w nie wejść, lecz trzeba jeszcze umieć z nich wyjść".

- Obecnie panuje dość skomplikowana sytuacja, która kosztuje nas bardzo dużo pieniędzy - dodał.

Niepewne losy wojny w Iranie. "Nie ma sensu odbywać podróży"

Wojna w Iranie rozpoczęła się 28 lutego od ataku sił USA i Izraela na Iran. Reżim w Teheranie niemal natychmiast odpowiedział atakami odwetowymi, natomiast działania zbrojne objęły inne kraje w regionie, w tym m.in. Liban.

Od 8 kwietnia w wojnie na Bliskim Wschodzie trwa zawieszenie broni. W piątek rzecznik irańskiego MSZ Ismail Baqael poinformował, że w Islamabadzie nie dojdzie do bezpośrednich rozmów delegacji Iranu i USA w sprawie zakończenia konfliktu.

- Powiedziałem mojemu zespołowi, że nie ma sensu odbywać 18-godzinnej podróży samolotem, żeby potem siedzieć i rozmawiać o niczym - ocenił tego samego dnia Trump w rozmowie z Fox News.

Wojna w Ukrainie. Friedrich Merz zaapelował do Unii Europejskiej

W dyskusji kanclerza z uczniami pojawił się też temat Ukrainy. Szef niemieckiego rządu wezwał Unię Europejską do podjęcia wobec tego kraju "wiarygodnych i nieodwracalnych" kroków, które będą prowadzić do jej członkostwa we Wspólnocie.

Merz zaapelował przy tym do Niemiec o przejęcie wiodącej roli w UE. - Gdybyśmy (jako Unia Europejska) potrafili skuteczniej się jednoczyć i robić więcej wspólnie, moglibyśmy być co najmniej tak silni jak USA - ocenił.

Podczas szczytu UE na Cyprze w ubiegłym tygodniu kanclerz zaproponował, aby przedstawiciele Ukrainy mogli bez prawa głosu uczestniczyć w posiedzeniach Rady Europejskiej, Parlamentu Europejskiego czy Komisji Europejskiej.

