Nie tylko Iran, Izrael poluje na zaciekłego wroga. Zabili ważnego dowódcę
Po izraelskim ataku w mieście Gaza zginął dowódca wojskowego ramienia Hamasu Mohammad Odeh. Śmierć nastąpiła zaledwie kilka dni po zabiciu jego poprzednika. W ostrzale zginęła także żona i syn dowódcy oraz trzy inne osoby, a 20 kolejnych zostało rannych.
W skrócie
- Dowódca wojskowego ramienia Hamasu Mohammad Odeh został zabity w izraelskim ataku w mieście Gaza.
- Hamas potwierdził śmierć Mohammada Odeha, którego ciało niesiono w środę kondukcie pogrzebowym.
- W nalocie, oprócz odebrania życia Odehowi i członkom jego rodziny, śmierć poniosły też trzy inne osoby.
- Od początku wojny w Strefie Gazy zginęło ponad 72,8 tysiąca mieszkańców, 906 po formalnym zawieszeniu broni, a izraelska armia kontroluje ponad połowę tego obszaru.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Hamas potwierdził śmierć szefa zbrojnego ramienia organizacji Mohammada Odeha. Mężczyzna zmarł we wtorek - przekazał Reuters.
W środę dziesiątki Palestyńczyków niosły jego ciało ulicami Gazy w ramach konduktu pogrzebowego. Wiadomo, że w nalocie zginęła również żona i syn przywódcy.
Śmierć Odeha oznacza, że w Strefie Gazy pozostało niewiele osób, które mogłyby kierować zbrojnym ramieniem Hamasu - oceniono.
Śmierć dowódcy Hamasu. Atak Izraela w Gazie
Abu Al-Abd Odeh, jeden z krewnych Odeha, powiedział agencji Reutera, że izraelska kampania nie powstrzyma Palestyńczyków przed oporem. - Ta droga nie zakończy się, a walka narodu palestyńskiego będzie trwała - podkreślił.
Przedstawiciele resortu zdrowia w Strefie Gazy szacują, że w wyniku nalotu oprócz Odeha i jego najbliższych zginęły co najmniej trzy inne osoby, a ponad 20 zostało rannych.
Wcześniej izraelski minister obrony Israel Kac informował na platformie X, że w przeprowadzonym we wtorek ataku armia zabiła nowego szefa wojskowego skrzydła Hamasu Mohameda Odeha.
Jedenaście dni wcześniej w izraelskim ataku zginął poprzednik Odeha, Izz al-Din Haddad. Odeh został mianowany następcą Haddada po jego śmierci. Wcześniej kierował wywiadem Hamasu m.in. podczas ataku tej organizacji na Izrael 7 października 2023 r.
"Był odpowiedzialny za morderstwa i porwania wielu cywilów i żołnierzy" - przekazali we wspólnym oświadczeniu izraelski premier Binjamin Netanjahu i minister Kac.
Izrael zadał kolejny cios. Hamas potwierdza śmierć dowódcy
W ataku Hamasu z jesieni 2023 r. zginęło ok. 1200 osób, a 251 porwano. Izrael w odpowiedzi zaatakował Strefę Gazy. Od 10 października 2025 r. formalnie obowiązuje rozejm.
Armia izraelska kontroluje ponad połowę obszaru Strefy Gazy, pozostałą rządzi Hamas. Niemal codziennie dochodzi do izraelskich ataków, które - jak informuje wojsko - są wymierzone w stwarzających zagrożenie palestyńskich terrorystów.
Od początku wojny zginęło ponad 72,8 tys. mieszkańców Strefy Gazy, z czego 906 już po formalnym wprowadzeniu zawieszenia broni. Armia Izraela informuje, że w walkach w Strefie Gazy poległo 472 jej żołnierzy.
Źródło: Reuters