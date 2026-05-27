W skrócie Dowódca wojskowego ramienia Hamasu Mohammad Odeh został zabity w izraelskim ataku w mieście Gaza.

Hamas potwierdził śmierć Mohammada Odeha, którego ciało niesiono w środę kondukcie pogrzebowym.

W nalocie, oprócz odebrania życia Odehowi i członkom jego rodziny, śmierć poniosły też trzy inne osoby.

Od początku wojny w Strefie Gazy zginęło ponad 72,8 tysiąca mieszkańców, 906 po formalnym zawieszeniu broni, a izraelska armia kontroluje ponad połowę tego obszaru.

Hamas potwierdził śmierć szefa zbrojnego ramienia organizacji Mohammada Odeha. Mężczyzna zmarł we wtorek - przekazał Reuters.

W środę dziesiątki Palestyńczyków niosły jego ciało ulicami Gazy w ramach konduktu pogrzebowego. Wiadomo, że w nalocie zginęła również żona i syn przywódcy.

Śmierć Odeha oznacza, że w Strefie Gazy pozostało niewiele osób, które mogłyby kierować zbrojnym ramieniem Hamasu - oceniono.

Śmierć dowódcy Hamasu. Atak Izraela w Gazie

Abu Al-Abd Odeh, jeden z krewnych Odeha, powiedział agencji Reutera, że izraelska kampania nie powstrzyma Palestyńczyków przed oporem. - Ta droga nie zakończy się, a walka narodu palestyńskiego będzie trwała - podkreślił.

Przedstawiciele resortu zdrowia w Strefie Gazy szacują, że w wyniku nalotu oprócz Odeha i jego najbliższych zginęły co najmniej trzy inne osoby, a ponad 20 zostało rannych.

Wcześniej izraelski minister obrony Israel Kac informował na platformie X, że w przeprowadzonym we wtorek ataku armia zabiła nowego szefa wojskowego skrzydła Hamasu Mohameda Odeha.

Jedenaście dni wcześniej w izraelskim ataku zginął poprzednik Odeha, Izz al-Din Haddad. Odeh został mianowany następcą Haddada po jego śmierci. Wcześniej kierował wywiadem Hamasu m.in. podczas ataku tej organizacji na Izrael 7 października 2023 r.

"Był odpowiedzialny za morderstwa i porwania wielu cywilów i żołnierzy" - przekazali we wspólnym oświadczeniu izraelski premier Binjamin Netanjahu i minister Kac.

Izrael zadał kolejny cios. Hamas potwierdza śmierć dowódcy

W ataku Hamasu z jesieni 2023 r. zginęło ok. 1200 osób, a 251 porwano. Izrael w odpowiedzi zaatakował Strefę Gazy. Od 10 października 2025 r. formalnie obowiązuje rozejm.

Armia izraelska kontroluje ponad połowę obszaru Strefy Gazy, pozostałą rządzi Hamas. Niemal codziennie dochodzi do izraelskich ataków, które - jak informuje wojsko - są wymierzone w stwarzających zagrożenie palestyńskich terrorystów.

Od początku wojny zginęło ponad 72,8 tys. mieszkańców Strefy Gazy, z czego 906 już po formalnym wprowadzeniu zawieszenia broni. Armia Izraela informuje, że w walkach w Strefie Gazy poległo 472 jej żołnierzy.

Źródło: Reuters





