Bliski Wschód
Bliski Wschód

Nie tylko Iran, Izrael poluje na zaciekłego wroga. Zabili ważnego dowódcę

Michał Blus

Michał Blus

Po izraelskim ataku w mieście Gaza zginął dowódca wojskowego ramienia Hamasu Mohammad Odeh. Śmierć nastąpiła zaledwie kilka dni po zabiciu jego poprzednika. W ostrzale zginęła także żona i syn dowódcy oraz trzy inne osoby, a 20 kolejnych zostało rannych.

Audio generowane przez AI (ElevenLabs) i może zawierać błędy
Tłum ludzi zebrany przy budynku, w części zdjęcia ramka z portretem mężczyzny w chustce z motywem palestyńskim
Izraelska armia zabiła nowego szefa wojskowego skrzydła Hamasu w Strefie Gazy Mohameda OdegoABBAS FAKIH / AFP/PAP/EPA/MOHAMMED SABERAFP

W skrócie

  • Dowódca wojskowego ramienia Hamasu Mohammad Odeh został zabity w izraelskim ataku w mieście Gaza.
  • Hamas potwierdził śmierć Mohammada Odeha, którego ciało niesiono w środę kondukcie pogrzebowym.
  • W nalocie, oprócz odebrania życia Odehowi i członkom jego rodziny, śmierć poniosły też trzy inne osoby.
  • Od początku wojny w Strefie Gazy zginęło ponad 72,8 tysiąca mieszkańców, 906 po formalnym zawieszeniu broni, a izraelska armia kontroluje ponad połowę tego obszaru.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Hamas potwierdził śmierć szefa zbrojnego ramienia organizacji Mohammada Odeha. Mężczyzna zmarł we wtorek - przekazał Reuters.

W środę dziesiątki Palestyńczyków niosły jego ciało ulicami Gazy w ramach konduktu pogrzebowego. Wiadomo, że w nalocie zginęła również żona i syn przywódcy.

Śmierć Odeha oznacza, że w Strefie Gazy pozostało niewiele osób, które mogłyby kierować zbrojnym ramieniem Hamasu - oceniono.

Śmierć dowódcy Hamasu. Atak Izraela w Gazie

Abu Al-Abd Odeh, jeden z krewnych Odeha, powiedział agencji Reutera, że izraelska kampania nie powstrzyma Palestyńczyków przed oporem. - Ta droga nie zakończy się, a walka narodu palestyńskiego będzie trwała - podkreślił.

Przedstawiciele resortu zdrowia w Strefie Gazy szacują, że w wyniku nalotu oprócz Odeha i jego najbliższych zginęły co najmniej trzy inne osoby, a ponad 20 zostało rannych.

Zobacz również:

Wołodymyr Zełenski napisał list do Donalda Trump
Wojna w Ukrainie

Zełenski wysłał pilny list do Trumpa. Przejmujący apel

Marcin Czekaj
Marcin Czekaj

Wcześniej izraelski minister obrony Israel Kac informował na platformie X, że w przeprowadzonym we wtorek ataku armia zabiła nowego szefa wojskowego skrzydła Hamasu Mohameda Odeha.

Jedenaście dni wcześniej w izraelskim ataku zginął poprzednik Odeha, Izz al-Din Haddad. Odeh został mianowany następcą Haddada po jego śmierci. Wcześniej kierował wywiadem Hamasu m.in. podczas ataku tej organizacji na Izrael 7 października 2023 r.

"Był odpowiedzialny za morderstwa i porwania wielu cywilów i żołnierzy" - przekazali we wspólnym oświadczeniu izraelski premier Binjamin Netanjahu i minister Kac.

Podziel się opinią na temat odsłuchu artykułów w portalu Interia. Kliknij, aby przejść do ankiety.

Izrael zadał kolejny cios. Hamas potwierdza śmierć dowódcy

W ataku Hamasu z jesieni 2023 r. zginęło ok. 1200 osób, a 251 porwano. Izrael w odpowiedzi zaatakował Strefę Gazy. Od 10 października 2025 r. formalnie obowiązuje rozejm. 

Armia izraelska kontroluje ponad połowę obszaru Strefy Gazy, pozostałą rządzi Hamas. Niemal codziennie dochodzi do izraelskich ataków, które - jak informuje wojsko - są wymierzone w stwarzających zagrożenie palestyńskich terrorystów.

Od początku wojny zginęło ponad 72,8 tys. mieszkańców Strefy Gazy, z czego 906 już po formalnym wprowadzeniu zawieszenia broni. Armia Izraela informuje, że w walkach w Strefie Gazy poległo 472 jej żołnierzy.

Źródło: Reuters

Zobacz również:

We wtorkowych atakach Izraela zginęło ponad 30 osób - przekazały libańskie władze
Bliski Wschód

Izrael prowadzi ataki, wielka ofensywa. Iran grzmi na USA i oskarża

Jakub Pogorzelski
Jakub Pogorzelski


Zasiłek opiekuńczy dla chorych dzieci dłuższy o 60 dni. Dziemianowicz-Bąk w ''Graffiti'': Będzie decydował o tym lekarzPolsat News

Najnowsze