"Nie jest bystry". Ajatollah nie chciał, by jego syn został przywódcą Iranu
Amerykański wywiad ustalił, że Ali Chamenei sprzeciwiał się polityce sukcesji rodzinnej, która zapewniła stanowisko jego synowi Modżtabie. Ajatollah, podobnie jak założyciel Islamskiej Republiki Iranu Ruhollah Chomejni, był przeciwnikiem dynastycznych rządów.
W skrócie
- Ali Chamenei był przeciwnikiem sukcesji rodzinnej, która dała stanowisko jego synowi Modżtabie.
- Amerykański wywiad przekazał prezydentowi Donaldowi Trumpowi informacje, że Chamenei uważał Modżtabę za osobę nieodpowiednią na przywódcę z powodu braku bystrości i problemów osobistych.
- Modżtaba Chamenei został wybrany najwyższym przywódcą Iranu po śmierci ojca w ataku rakietowym.
Według stacji CBS wywiad poinformował o tym prezydenta Donalda Trumpa i wąskie grono jego wysokich rangą doradców, w tym wiceprezydenta J.D. Vance'a.
Obawy starszego Chameneiego wynikały z przekonania, że 56-letni Modżtaba "nie jest zbyt bystry i nie nadaje się na przywódcę". Dochodziły do niego również pogłoski, że Modżtaba miał "problemy w życiu osobistym".
Irański przywódca nie chciał rządów syna. Trump potwierdza
W pewnym sensie Trump potwierdził, że zapoznał się z tymi informacjami, mówiąc w piątkowym wywiadzie dla telewizji Fox News, że Modżtaba "nie jest kimś, kogo ojciec by chciał" i nazwał go lekkoduchem.
Modżtaba Chamenei został wybrany 8 marca najwyższym przywódcą Iranu po tym, gdy przez lata był bliskim współpracownikiem swojego ojca, który zginął 28 lutego w izraelskim ataku rakietowym, rozpoczynającym wojnę Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem w ramach operacji Epicka Furia i Ryczący Lew.
Na temat nowego przywódcy pojawiają się liczne spekulacje. 15 marca kuwejcka gazeta AJ Jariba podała, że Modżtaba znajduje się w Moskwie, gdzie ma przechodzić leczenie.
Jak opisywaliśmy w Interii, dynastyczna polityka była krytycznie oceniana przez dotychczasowych najwyższych przywódców Iranu, ponieważ brak sukcesji rodzinnej miał odróżniać republikę od rządów szachów, które przerwała rewolucja islamska.