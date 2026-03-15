W skrócie Ali Chamenei był przeciwnikiem sukcesji rodzinnej, która dała stanowisko jego synowi Modżtabie.

Amerykański wywiad przekazał prezydentowi Donaldowi Trumpowi informacje, że Chamenei uważał Modżtabę za osobę nieodpowiednią na przywódcę z powodu braku bystrości i problemów osobistych.

Modżtaba Chamenei został wybrany najwyższym przywódcą Iranu po śmierci ojca w ataku rakietowym.

Według stacji CBS wywiad poinformował o tym prezydenta Donalda Trumpa i wąskie grono jego wysokich rangą doradców, w tym wiceprezydenta J.D. Vance'a.

Obawy starszego Chameneiego wynikały z przekonania, że 56-letni Modżtaba "nie jest zbyt bystry i nie nadaje się na przywódcę". Dochodziły do niego również pogłoski, że Modżtaba miał "problemy w życiu osobistym".

Irański przywódca nie chciał rządów syna. Trump potwierdza

W pewnym sensie Trump potwierdził, że zapoznał się z tymi informacjami, mówiąc w piątkowym wywiadzie dla telewizji Fox News, że Modżtaba "nie jest kimś, kogo ojciec by chciał" i nazwał go lekkoduchem.

Modżtaba Chamenei został wybrany 8 marca najwyższym przywódcą Iranu po tym, gdy przez lata był bliskim współpracownikiem swojego ojca, który zginął 28 lutego w izraelskim ataku rakietowym, rozpoczynającym wojnę Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem w ramach operacji Epicka Furia i Ryczący Lew.

Na temat nowego przywódcy pojawiają się liczne spekulacje. 15 marca kuwejcka gazeta AJ Jariba podała, że Modżtaba znajduje się w Moskwie, gdzie ma przechodzić leczenie.

Jak opisywaliśmy w Interii, dynastyczna polityka była krytycznie oceniana przez dotychczasowych najwyższych przywódców Iranu, ponieważ brak sukcesji rodzinnej miał odróżniać republikę od rządów szachów, które przerwała rewolucja islamska.

"Śniadanie Rymanowskiego": Prezydencki projekt "SAFE 0 procent" Polsat News