W skrócie Izraelska policja uniemożliwiła łacińskiemu patriarsze Jerozolimy kardynałowi Pierbattiście Pizzaballi i kustoszowi Ziemi Świętej o. Francesco Ielpo wejście do Bazyliki Grobu Pańskiego podczas Niedzieli Palmowej.

Patriarchat łaciński określił to jako 'pierwszy raz od wieków', gdy doszło do takiego zdarzenia, podkreślając ograniczenia w obchodach Wielkanocy z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Działania izraelskich służb spotkały się z oburzeniem premier Włoch Giorgii Meloni i prezydenta Francji Emmanuela Macrona, którzy potępili uniemożliwienie dostępu do świątyni.

"Dziś rano izraelska policja uniemożliwiła łacińskiemu patriarsze Jerozolimy, kardynałowi Pierbattiście Pizzaballi - zwierzchnikowi Kościoła katolickiego w Ziemi Świętej - oraz kustoszowi Ziemi Świętej, ojcu Francesco Ielpo - oficjalnemu kustoszowi Bazyliki Grobu Pańskiego - wejście do niej, gdy udawali się na celebrację mszy w Niedzielę Palmową. Obaj zostali zatrzymani po drodze, kiedy szli tam prywatnie, bez jakichkolwiek oznak procesji czy ceremoniału i zostali zawróceni" - przekazał łaciński patriarchat w komunikacie.

Jak napisano w oświadczeniu, to "pierwszy raz od wieków", gdy dochodzi do podobnej sytuacji, a działanie stanowić ma "poważne odejście od fundamentalnych zasad rozsądku, wolności kultu i poszanowania status quo".

We wspólnym komunikacie Łacińskiego Patriarchatu Jerozolimy i Kustodii Ziemi Świętej działania izraelskich służb określono jako "środek wyraźnie nieracjonalny i poważnie nieproporcjonalny". W nocie podkreślono, że jest to "poważny precedens" - podkreśla Vatican News.

Izraelska policja nie dopuściła do mszy w Bazylice Grobu Pańskiego. Łaciński patriarchat wydał oświadczenie

W minionych dniach kardynał Pizzaballa poinformował, że z powodu wojny na Bliskim Wschodzie odwołano niektóre uroczystości Wielkiego Tygodnia w Jerozolimie, w tym tradycyjną procesję z Góry Oliwnej w Niedzielę Palmową. W przesłaniu do wiernych przekazał, że procesja zostanie zastąpiona chwilą modlitwy.

Msza Krzyżma w Wielki Czwartek, która zazwyczaj odbywała się w Bazylice Grobu Pańskiego, ma się odbyć, gdy pozwoli na to sytuacja. Kościoły pozostaną otwarte, a duszpasterze będą starali się umożliwić wiernym modlitwę i udział w liturgii w dostępnych formach - zaznaczył dostojnik.

"Ograniczenia z powodu konfliktu i wydarzenia ostatnich dni nie pozwalają przewidywać szybkiej poprawy sytuacji. W stałym dialogu z właściwymi władzami, wraz z innymi Kościołami chrześcijańskimi, zastanawiamy się, w jaki sposób, w formach, które zostaną uzgodnione, będzie możliwe celebrowanie centralnej tajemnicy naszego Zbawienia w sercu naszych Kościołów" - napisał.

"Niemożność godnego i wspólnego celebrowania Wielkanocy". Ograniczenia dla wiernych w Ziemi Świętej

Hierarcha przyznał, że sytuacja rozwija się dynamicznie i dlatego działania będą koordynowane codziennie. "Już teraz wiadomo jednak, że nie będzie można odprawiać zwykłych uroczystości otwartych dla wszystkich" - dodał.

"Do trudów czasu wojny, który dotyka nas wszystkich, dochodzi dziś ból wynikający z niemożności godnego i wspólnego celebrowania Wielkanocy. To jedna z wielu ran zadanych przez konflikt. Nie możemy jednak pozwolić, by nas to zniechęciło. Gdy nie możemy gromadzić się tak, jak byśmy chcieli, nie rezygnujmy z modlitwy" - wezwał kardynał Pizzaballa w przesłaniu do wiernych.

"Żadna ciemność, nawet ta wojny, nie może mieć ostatniego słowa" - podsumował patriarcha.

Incydent w Jerozolimie doprowadza do międzynarodowego skandalu. Meloni i Macron potępiają działania izraelskich służb

W reakcji na informację o incydencie premier Włoch Giorgia Meloni zapewniła o bliskości z patriarchą i kustoszem, obywatelami Włoch. Wicepremier i szef włoskiego MSZ Antonio Tajani na platformie X wyraził "najszczersze wyrazy solidarności" z dostojnikami.

"To niedopuszczalne, że uniemożliwiono im wejście do Bazyliki Grobu Świętego w Jerozolimie" - napisał. Poinformował, że polecił ambasadorowi Włoch w Izraelu, aby "poinformował władze w Tel Awiwie o naszym oburzeniu i potwierdził stanowisko Włoch w obronie, zawsze i w każdych okolicznościach, wolności religijnej".

Do incydentu odniósł się również prezydent Francji Emmanuel Macron. "Potępiam decyzję izraelskiej policji, która przyczynia się do niepokojącego wzrostu liczby naruszeń statusu Miejsc Świętych w Jerozolimie. Należy zagwarantować wszystkim religiom swobodę praktyk w Jerozolimie" - napisał w serwisie X.

Wpis na temat zdarzenia opublikował także Karol Nawrocki. "Wyrażam zdecydowany sprzeciw wobec braku zgody na odprawienie Mszy Świętej w Bazylice Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Słowa wsparcia kieruje do łacińskiego patriarchy Jerozolimy i wszystkich chrześcijan zamieszkujących w Ziemi Świętej" - napisał prezydent Polski.

Jak dodał, potępia działania izraelskiej policji, które - w jego przekonaniu - są "wyrazem braku szacunku wobec tradycji i kultury chrześcijańskiej".

