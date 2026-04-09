"Nie będzie powrotu". Nieoficjalnie: Rosjanie ujawniają warunki Iranu
Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej pozwoli na przepłynięcie przez cieśninę Ormuz 15 statkom dziennie - informuje rosyjska agencja państwowa, powołując się na irańskie źródła rządowe. Mają być to wytyczne, na jakie Teheran zgodził się w ramach zawieszenia broni.
W skrócie
- Teheran zapowiada ograniczenie przepływu przez Cieśninę Ormuz do 15 statków dziennie w ramach zawieszenia broni.
- Przedstawiciel irańskiego rządu poinformował, że powrót do przedwojennego status quo w Cieśninie Ormuz jest wykluczony, a nowych wytycznych będzie pilnować Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej.
- Donald Trump stwierdził, że cieśnina będzie otwarta i bezpieczna, podczas gdy irańskie źródła donoszą o możliwościach zaminowania cieśniny i groźbach wobec statków.
Dzień przed rozpoczęciem planowanych negocjacji pomiędzy Waszyngtonem a Teheranem w Islamabadzie, Teheran kategorycznie zaprzecza możliwości powrotu do zasad żeglugi przez cieśninę Ormuz obowiązujących przed rozpoczęciem wojny.
Rosyjska agencja państwowa Tass powołuje się na wypowiedź z "wysokiego rangą" źródła rządowego z Iranu, które wskazuje, że "na mocy obecnego zawieszenia broni przez cieśninę Ormuz może przepłynąć nie więcej niż 15 statków dziennie".
"Nie będzie powrotu". Nowe wytyczne Iranu w sprawie cieśniny Ormuz?
"Ten ruch zależy wyłącznie od zgody Iranu i przestrzegania konkretnego protokołu" - przekazał rozmówca propagandowej agencji.
Jak dodał, przestrzegania wytycznych pilnować będzie ściśle Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej. Nowe normy przekazane miały zostać już formalnie wszystkim stronom w regionie.
"Nie będzie powrotu do przedwojennego status quo" - zapewnia źródło Tass.
Według rozmówcy agencji, Teheran zażąda podczas rozmów w Islamabadzie niezwłocznego odblokowania zamrożonych irańskich aktywów. Wnioskować będzie o to, by doszło do tego maksymalnie w ciągu dwóch najbliższych tygodni.
Irańscy mediatorzy postulować będą także, by zapisy porozumienia dotyczącego zakończenia wojny znalazły się w rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ.
Iran grozi, Trump uspokaja. "Będzie otwarta i bezpieczna"
W czwartkowym wpisie w mediach społecznościowych Donald Trump zapewniał, że "cieśnina Ormuz będzie otwarta i bezpieczna". Wskazał też, że zarówno amerykańscy żołnierze, jak i sprzęt wojskowy, nadal będą stacjonować w regionie.
Tymczasem irańskie agencje ISNA i Tasnim opublikowały dokument, z którego wynika, że Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej mógł zaminować pewien obszar cieśniny. Irańska marynarka wojenna zagroziła też zniszczeniem statków, które będą próbowały przepłynąć przez strategiczne zwężenie bez jej zgody.