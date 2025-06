"Nie będzie odwrotu". Erdogan mówi o zagrożeniu dla Europy

Eskalacja między Iranem a Izraelem szybko zbliża się do "punktu bez odwrotu" - uważa prezydent Turcji. Recep Tayyip Erdogan stwierdził, że konsekwencje wojny mogą "na wiele lat" dotknąć nie tylko Bliski Wschód, ale także Europę i Azję. - To szaleństwo musi się skończyć tak szybko, jak to możliwe - wzywał.