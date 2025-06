Netanjahu zostawił kartkę w Ścianie Płaczu. Wiadomo, co napisał

Notatka zawiera fragment wersu z Tory , z Księgi Liczb 23:24 brzmiący w całości: "Oto lud powstanie jak silny lew, jak młody lew się podnosi ; nie położy się, aż pożre zdobycz i wypije krew zabitych". Zdanie to jest częścią wyroczni mezopotamskiego proroka Balaama, który przepowiada potęgę Izraela, porównując go do lwa, który nie spocznie, dopóki nie zaspokoi swojego głodu.

Rzecznik izraelskiej armii generał Effie Defrin poinformował, że w pierwszej fali izraelskich nalotów na Iran wykorzystano ponad 200 samolotów , które odpaliły ponad 330 pocisków na ok. 100 celów. W atakach prawdopodobnie zginęli najwyżsi rangą irańscy dowódcy oraz co najmniej sześciu naukowców zajmujących się energetyką jądrową.

Premier Netanjahu ogłosił w orędziu do Izraelczyków, że Iran w ostatnich miesiącach rozpoczął prace nad wykorzystaniem wzbogaconego uranu do celów militarnych i posiada wystarczającą ilość tego surowca, by zbudować dziewięć bomb atomowych. Podkreślił, że stanowi to zagrożenie dla istnienia Izraela.