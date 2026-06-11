Bliski Wschód
Bliski Wschód

Netanjahu z przesłaniem do mieszkańców Libanu. Nagrał wiadomość

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

Premier Izraela Binjamin Netanjahu opublikował wiadomość do mieszkańców Libanu. - Nie chcemy z wami wojny, ale przeszkodą dla pokoju jest Hezbollah. Dołączcie do nas - zaapelował w nagraniu, opublikowanym w mediach społecznościowych.

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Premier Izraela Binjamin Netanjahu na tle flagi Izraela.
Premier Izraela Binjamin NetanjahuNathan Howard - PoolGetty Images

W skrócie

  • Premier Izraela zwrócił się do mieszkańców Libanu, podkreślając, że nie dąży do wojny z nimi, a za przeszkodę dla pokoju uznaje Hezbollah.
  • Netanjahu stwierdził, że Izrael prowadzi działania przeciwko Hezbollahowi, oceniając, że ta organizacja jest słabsza niż kiedykolwiek, a Izrael silniejszy.
  • Izraelski premier wezwał Libańczyków do wspólnego działania przeciwko Hezbollahowi, zachęcając do budowy bezpieczeństwa i dobrobytu.
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- Mam dla was wiadomość obywatele Libanu. Izrael nie jest z wami w stanie wojny. Toczymy wojnę z Hezbollahem, który wziął wasz kraj za zakładnika, działa na zlecenie Iranu i wykorzystuje wasze terytorium do przeprowadzania ataków terrorystycznych przeciwko Izraelowi - powiedział Netanjahu.

- Pamiętacie jak wyglądał Liban zanim Iran i Hezbollah zmieniły go w koszmar? Pamiętacie kawiarnie, kulturę, spokój? Wszystkiego tego już nie ma, ponieważ Hezbollah i Iran chcą wciągnąć nas w wojnę raz za razem. Zasługujecie na coś lepszego. Wasze dzieci zasługują na coś lepszego - dodał.

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Izraelski premier zapowiedział również, jego kraj "zrobi wszystko, by chronić swoje rodziny i społeczności". - Hezbollah jest słabszy niż kiedykolwiek, a Izrael silniejszy niż kiedykolwiek. Zlikwidowaliśmy już niemal 10 tys. terrorystów Hezbollahu. Systematycznie oczyszczamy południowy Liban z tych fanatyków. Niezależnie gdzie są, znajdziemy ich - stwierdził.

Netanjahu apeluje do Libańczyków. "Dołączcie do nas"

Binjamin Netanjahu stwierdził również, że Izrael dąży do pokoju z Libanem. - Pokoju, podczas którego nasi obywatele mogą wspólnie inwestować, budować, rozkwitać - powiedział.

- Jedyną przeszkodą dla tej pięknej wizji jest Hezbollah. Oni chcą wojny, nie pokoju. Oni chcą śmierci, nie życia. Poświęcą tak wielu z was jak to możliwe, by osiągnąć ich chore cele - dodał.

Izraelski premier zaapelował również do Libańczyków, by pomogli mu zwalczać Hezbollah. - Nie pozwólcie, by wasza przyszłość była dyktowana przez średniowiecznych teokratów, którzy chcą zniszczyć naszą wspólną cywilizację. Weźcie swoją przyszłość w swoje ręce. Dołączcie do Izraela. Budujcie bezpieczeństwo i dobrobyt dla wszystkich naszych dzieci. A gdy Hezbollah zostanie rozbrojony, możliwości będą nieograniczone - zakończył.

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