Bliski Wschód
Netanjahu wydał żołnierzom rozkaz. Wskazał cele, mają atakować stolicę

Joanna Mazur

Binjamin Netanjahu wydał rozkaz ataku na "cele terrorystyczne" w dzielnicy Bejrutu, stolicy Libanu. Premier Izraela ocenił, że ruch ten ma związek "z powtarzającymi się naruszeniami zawieszenia broni w Libanie" przez Hezbollah. W ostatnich dniach w regionie nasiliły się ataki.

Binjamin Netanjahu, w tle ciemny dym nad miastem
Izrael nasila ataki na Liban. Binjamin Netanjahu wydał rozkaz

W skrócie

  • Premier Izraela nakazał atak na cele uznane za terrorystyczne w bejruckiej dzielnicy Dahije, powołując się na powtarzające się naruszenia zawieszenia broni przez Hezbollah.
  • W wyniku izraelskich działań wojskowych na południu Libanu zginęło osiem osób, rannych zostało dziewiętnaście, a eksplozja drona spowodowała kolejne ofiary wśród żołnierzy izraelskich.
  • Według libańskich władz w wyniku walk i nalotów zginęło ponad 3370 osób, z kolei po stronie Izraela odnotowano dwudziestu czterech poległych żołnierzy i czterech cywilów.
Od kilku dni na Bliskim Wschodzie ponownie rośnie napięcie. Niedzielny atak Izraela na południowy Liban pozbawił życia osiem osób, a 19 zostało poszkodowanych.

Jak donosi agencja Reutera, w poniedziałek izraelski premier Binjamin Netanjahu wydał wojsku rozkaz przeprowadzenia ataku na cele położone na południowych przedmieściach stolicy Libanu, Bejrutu.

Sprecyzowano, że uderzenia miały być wymierzone w dzielnicę Dahije, będącej bastionem Hezbollahu.

Bliski Wschód. Izrael atakuje Liban, Netanjahu wydał nowy rozkaz

"W związku z powtarzającymi się naruszeniami zawieszenia broni w Libanie przez grupę terrorystyczną Hezbollah oraz atakami na nasze miasta i obywateli, premier Binjamin Netanjahu i minister obrony Israel Katz nakazali Siłom Obronnym Izraela (IDF) zaatakować cele terrorystyczne w dzielnicy Dahije w Bejrucie" - przekazano w komunikacie wydanym przez biuro szefa izraelskiego rządu.

Przypomnijmy, iż mimo rozejmu ogłoszonego przez Stany Zjednoczone, który formalnie obowiązuje w Libanie od 16 kwietnia, Jerozolima i Hezbollah wzajemnie oskarżają się o łamanie zawieszenia broni. 

Tymczasem jak donosi dziennik "Haaretz", w nocy z niedzieli na poniedziałek w południowym Libanie eksplodował dron wypełniony materiałami wybuchowymi. Maszyna uderzyła w oddziały wojskowe Izraela, w wyniku czego zginął jeden żołnierz - 20-letni Adam Tzarfati pochodzący z miasta Rosz HaAjin.

Jak podaje dziennik 20-latek był komandosem z jednostki rozpoznawczej Maglan. Na skutek detonacji bezzałogowca poszkodowanych zostało także trzech innych żołnierzy, a stan jednego z nich określany jest jako poważny.

Iran o sytuacji w Libanie: Opóźniają proces dyplomatyczny

Głos w sprawie zabrało także Ministerstwo Spraw Zagranicznych Iranu. Resort stwierdził, że "zawieszenie broni w Libanie pozostaje warunkiem zawarcia porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi".

W wydanym komunikacie rzecznik ministerstwa Esmail Baghaei zaznaczył m.in., że brak zaufania, ciągła zmiana stanowiska USA, a także działania Izraela w Libanie, "powodują opóźnienia w procesie dyplomatycznym" na linii Teheran - Waszyngton.

Na skutek systematycznych nalotów Izraela na Liban, w odpowiedzi na ataki Hezbollahu, a także w związku z nakazami ewakuacji z zagrożonych ostrzałem terenów, dotychczas wysiedlonych zostało ponad 1,2 mln Libańczyków.

Z kolei jak informuje libański rząd, w wyniku tych walk zginęło ponad 3370 osób. Strona izraelska twierdzi natomiast, że zginęło 24 żołnierzy IDF i czterech cywilów.

Źródła: Reuters, "Haaretz", AFP

