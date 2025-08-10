W skrócie Binjamin Netanjahu i Donald Trump rozmawiali telefonicznie o planach przejęcia kontroli nad Strefą Gazy.

Netanjahu wyraził wdzięczność Trumpowi za jego wsparcie dla Izraela podczas konfliktu.

Przedstawiciel Hamasu skrytykował wypowiedzi Netanjahu, zarzucając mu kłamstwa i manipulację.

Komunikat, w którym poinformowano o rozmowie telefonicznej Binjamina Netanjahu i Donalda Trumpa, opublikowało w niedzielę wieczorem biuro premiera Izraela.

Podkreślono w nim, że szef izraelskiego rządu oraz prezydent Stanów Zjednoczonych "omawiali plany przejęcia przez Izrael kontroli nad pozostałymi bastionami Hamasu w Strefie Gazy, aby zakończyć wojnę, uwolnić zakładników i pokonać Hamas".

Dodano też, że Binjamin Netanjahu podziękował prezydentowi Trumpowi "za jego niezachwiane wsparcie dla Izraela od początku wojny".

Wcześniej w niedzielę Netanjahu zorganizował konferencję prasową, na której przekazał, że "ponieważ Hamas nie chce złożyć broni, nie mamy innego wyboru, jak dokończyć zadanie i go pokonać".

Izraelski premier ocenił też, że nowe plany ofensywy w Strefie Gazy "mają na celu zlikwidowanie dwóch pozostałych bastionów" palestyńskiej organizacji.

Bliski Wschód. Przedstawiciel Hamasu zarzuca Netanjahu "serię kłamstw"

Na wypowiedzi Binjamina Netanjahu zareagował niedługo później Taher al-Nunu, doradca ds. mediów szefa biura politycznego Hamasu. W rozmowie z agencją AFP skrytykował izraelskiego polityka i stwierdził, że na konferencji padła "seria kłamstw".

- Netanjahu nadal kłamie, oszukuje i próbuje wprowadzać opinię publiczną w błąd. Wszystko, co Netanjahu powiedział podczas konferencji prasowej, to seria kłamstw - ocenił Taher al-Nunu. Dodał też, że premier Izraela "nie potrafi zmierzyć się z prawdą, zamiast tego zajmuje się jej zniekształcaniem i ukrywaniem".

Binajmin Netanjahu już kilka dni temu zapowiadał, że chce przejąć kontrolę nad całą Strefą Gazy. Początkiem sierpnia telewizja Kanał 12 podawała, że izraelscy przywódcy byli w tej kwestii podzieleni - niektórzy z nich opowiadali się za łagodniejszym podejściem i dążeniem do kontynuowania negocjacji.

Propozycja pełnej kontroli nad Gazą została zatwierdzona przez izraelski gabinet bezpieczeństwa w piątek.

