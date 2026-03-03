W skrócie Premier Izraela Binjamin Netanjahu zapowiedział, że operacja przeciwko Iranowi będzie szybka i zdecydowana, a nie długotrwała.

Netanjahu stwierdził, że akcja ma umożliwić Irańczykom odzyskanie kontroli nad krajem i utworzenie demokratycznie wybranego rządu.

Przewodniczący Izby Reprezentantów Mike Johnson powiedział, że Izrael planował uderzenie na Iran nawet bez pomocy USA.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Premier Izraela Binjamin Netanjahu powiedział w telewizji Fox News, że amerykańsko-izraelska operacja przeciwko Iranowi będzie "szybką i zdecydowaną akcją".

- To będzie szybka i zdecydowana akcja, stworzymy warunki przede wszystkim dla Irańczyków, którzy odzyskają kontrolę nad swoim losem i utworzą swój własny, demokratycznie wybrany rząd, co przyczyni się do zmiany Iranu - podkreślił izraelski premier w amerykańskiej telewizji.

Wojna w Iranie. Binjamin Netanjahu: To nie będą lata

- Zajmie to trochę czasu, ale to nie będą lata. To nie jest wojna bez końca - oświadczył Netanjahu. Według niego władze Iranu są obecnie najsłabsze od początku objęcia rządów. Przypomnijmy, ajatollahowie utrzymują władzę od rewolucji w 1979 roku.

Premier Izraela dodał, że nie musiał namawiać prezydenta USA Donalda Trumpa do przeprowadzenia operacji "Epicka Furia". - Donald Trump to najsilniejszy lider na świecie. Robi to, co według niego jest dobre dla Ameryki i dla przyszłych pokoleń - oznajmił Netanjahu.

- Iran od 47 lat skandował: śmierć Ameryce! - kontynuował premier Izraela. Przekonywał też, że "Iran wywołuje 95 proc. problemów na Bliskim Wschodzie".

Izrael mógł zaatakować nawet bez USA? Mike Johnson zabrał głos

Przewodniczący Izby Reprezentantów Mike Johnson powiedział wcześniej w poniedziałek, że Izrael planował uderzenie na Iran nawet bez pomocy USA.

Johnson relacjonował w ten sposób informacje otrzymane podczas spotkania szefa dyplomacji z przywódcami Kongresu i komisji ds. wywiadu w obydwu izbach. Oświadczył, że atak na Iran był "środkiem defensywnym", wyprzedzającym atak Iranu.

- Izrael był zdeterminowany, by działać we własnej obronie, z lub bez amerykańskiego wsparcia - powiedział Johnson.

- Jeśli Izrael powziąłby działanie przeciwko Iranowi, by wyeliminować ich rakiety, Iran natychmiast odpowiedziałby przeciwko personelowi i mieniu USA - podkreślił przewodniczący Izby Reprezentantów.

"Bezpieczeństwo jest w pełni zagwarantowane". Minister energii o dostawach gazu do Polski Polsat News Polsat News