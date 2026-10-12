Bliski Wschód

Bliski Wschód

Netanjahu chce pomóc Arabii Saudyjskiej w walce z Huti. Rijad odmawia

Karol Płatek

Oprac.: Karol Płatek

Binjamin Netanjahu zabiega o współpracę wojskową z Arabią Saudyjską w obliczu nasilających się ataków jemeńskich Huti. Według dziennika "Haarec" premier Izraela chce wykorzystać tę sytuację do zbliżenia z Rijadem. Jego propozycja napotkała jednak sprzeciw saudyjskiego następcy tronu. W rozmowach pośredniczą Stany Zjednoczone.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Premier Izraela Benjamin Netanjahu i następca tronu Arabii Saudyjskiej Mohammed bin Salman na grafice ilustracyjnej
Binjamin Netanjahu i Mohammed bin Salman. Izrael chce pomóc Arabii Saudyjskiej w walce z HutiIMAGO/Sergey Guneev/Imago Stock and People/East News/Mohammed bin Salman East News

W skrócie

  • Premier Izraela za pośrednictwem USA proponował Arabii Saudyjskiej pomoc wojskową w walce z Huti, ale następca tronu Mohammed bin Salman odrzucił tę ofertę.
  • Izrael i Arabia Saudyjska nie mają oficjalnych stosunków dyplomatycznych, lecz wymieniają się informacjami wywiadowczymi przez Stany Zjednoczone.
  • Rebelianci Huti nasilili ataki na Arabię Saudyjską, a podczas ostrzału lotniska w Rijadzie zginęło 12 osób, a 309 zostało rannych.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Binjamin Netanjahu chce wykorzystać konflikt z Huti do zacieśnienia współpracy z Rijadem i otwarcia drogi do normalizacji stosunków izraelsko-saudyjskich - przekazało źródło dyplomatyczne "Haareca".

Mohammed Bin Salman miał jednak odrzucić izraelską propozycję, obawiając się negatywnej reakcji saudyjskiego społeczeństwa na współpracę wojskową z Izraelem.

Izrael i Arabia Saudyjska. Netanjahu zabiega o normalizację stosunków

Izrael i Arabia Saudyjska nie utrzymują stosunków dyplomatycznych, ale współpracują w ograniczonym zakresie w sprawach bezpieczeństwa.

We wrześniu izraelskie media informowały, że na prośbę Rijadu Izrael zaczął przekazywać za pośrednictwem USA informacje wywiadowcze mające pomóc w ochronie saudyjskiej infrastruktury strategicznej przed atakami Huti.

Zobacz również:

Wojna na Bliskim Wschodzie. Nowy atak w Rijadzie, Huti uderzyli w lotnisko (zdj. ilustracyjne)
Bliski Wschód

Lotnisko w ogniu, potężny atak. Rebelianci ślą groźby: Wzywamy wszystkich

Dorota Hilger
Dorota Hilger

Izrael dąży do normalizacji stosunków z Arabią Saudyjską, która jest jednym z najważniejszych państw świata arabskiego i muzułmańskiego.

Prezydent USA Donald Trump od lat zabiega o dołączenie Arabii Saudyjskiej do Porozumień Abrahamowych, zawartych w 2020 r. z inicjatywy Waszyngtonu. Dzięki nim Izrael nawiązał stosunki dyplomatyczne ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i Bahrajnem, a następnie z Marokiem.

Normalizacja stosunków z Arabią Saudyjską byłaby dla Izraela przełomem dyplomatycznym i otworzyłaby drogę do szerszej współpracy gospodarczej i wojskowej. Rijad uzależnia jednak takie porozumienie od postępów w tworzeniu państwa palestyńskiego.

Huti nasilają ataki na Arabię Saudyjską. Ofiary ostrzału lotniska w Rijadzie

Arabia Saudyjska stanęła w 2015 r. na czele koalicji wojskowej, która interweniowała w Jemenie przeciwko wspieranym przez Iran rebeliantom Huti po tym, gdy zajęli oni stolicę kraju i wyparli uznawany międzynarodowo rząd.

Rijad postrzega Huti jako zagrożenie dla swojego bezpieczeństwa, zwłaszcza że rebelianci wielokrotnie atakowali saudyjskie terytorium rakietami i dronami.

W ostatnich dniach Huti nasilili ataki. W sobotnim ostrzale lotniska w Rijadzie zginęło 12 osób, a 309 zostało rannych.

Zobacz również:

Atak na lotnisko w Rijadzie
Bliski Wschód

Atak na lotnisko w Rijadzie. Są ofiary, ewakuowano pasażerów

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak


"Polityczny WF": Kosiniak-Kamysz był u Trumpa. Dlaczego się nie pochwalił?INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze