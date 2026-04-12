Bliski Wschód
Bliski Wschód

Negocjacje zakończone fiaskiem. "To zła wiadomość dla Iranu"

Krzysztof Ryncarz

Oprac.: Krzysztof Ryncarz

Wiceprezydent USA J.D. Vance opuścił w niedzielę Islamabad po fiasku rozmów z Iranem na temat pokoju na Bliskim Wschodzie - poinformowała agencja AFP. - To zła wiadomość dla Iranu - stwierdził Vance podczas konferencji prasowej. Rozmowy między Waszyngtonem a Teheranem trwały 21 godzin.

J.D. Vance, Steve Witkoff i Jared Kushner na tle flag USA podczas konferencji po rozmowach z Iranem.
J.D. Vance, Steve Witkoff i Jared Kushner podczas konferencji po negocjacjach z Iranem

W skrócie

  • Wiceprezydent USA J.D. Vance opuścił Islamabad po nieudanych negocjacjach z Iranem dotyczących pokoju na Bliskim Wschodzie.
  • Rozmowy trwały 21 godzin, a głównymi punktami spornymi były program nuklearny Iranu oraz sytuacja w cieśninie Ormuz.
  • USA i Iran wcześniej zgodziły się na dwutygodniowe zawieszenie broni, co umożliwiło rozpoczęcie tych rozmów.
Wcześniej na konferencji prasowej Vance mówił, że "wraca do Stanów Zjednoczonych bez osiągnięcia porozumienia" po 21 godzinach rozmów z Iranem, w których pośredniczył Pakistan.

- Zła wiadomość jest taka, że nie osiągnęliśmy porozumienia. I myślę, że to zła wiadomość dla Iranu znacznie bardziej niż dla Stanów Zjednoczonych - powiedział Vance - Jasno określiliśmy nasze czerwone linie, w jakich kwestiach jesteśmy gotowi im się przychylić, a w jakich nie, i wyjaśniliśmy to tak jasno, jak to tylko możliwe, a oni postanowili nie zaakceptować naszych warunków - dodał.

- Prostym faktem jest, że musimy zobaczyć stanowcze zobowiązanie, że nie będą dążyć do broni jądrowej i nie będą szukać narzędzi, które umożliwiłyby im szybkie jej uzyskanie. To jest główny cel Stanów Zjednoczonych i to właśnie staraliśmy się osiągnąć poprzez te negocjacje - mówił wiceprezydent USA. Zaznaczył, że dotąd nie widział po stronie Iranu woli całkowitego wyrzeczenia się ambicji nuklearnych.

Fiasko negocjacji USA z Iranem. "Nierozsądne żądania"

Irańska prasa potwierdziła, że w Islamabadzie nie osiągnięto porozumienia. Według agencji Tasnim nadmierne żądania strony amerykańskiej utrudniły wypracowanie ram ugody. Z kolei irańska Prees TV podała, że różne kwestie, w tym cieśnina Ormuz i sprawa irańskiego programu nuklearnego, były punktami spornymi w rozmowach USA z Iranem.

Ruszyły rozmowy pokojowe w Pakistanie
Bliski Wschód

Przełomowe rozmowy w Pakistanie. Trump zapowiada "oczyszczenie" cieśniny Ormuz

Agata Sucharska
Agata Sucharska

Tasnim powołała się na anonimowe źródło, które stwierdziło, że "dopóki USA nie zgodzą się na rozsądne porozumienie, sytuacja w cieśninie Ormuz nie zmieni się". Źródło agencji podkreśliło, że "Iran nie spieszy się z negocjacjami".

Rzecznik irańskiego ministerstwa spraw zagranicznych stwierdził z kolei, że w trakcie negocjacji strony osiągnęły porozumienie w kilku kwestiach. Zaznaczył jednak, że nadal istnieją różnice w dwóch sprawach, co uniemożliwiło zakończenie negocjacji ostatecznym porozumieniem. Teheran zaznacza jednak, że nadal będzie w kontakcie z Pakistanem, który sprawuje rolę mediatora w rozmowach.

Irańska telewizja państwowa IRIB w komunikatorze Telegram napisała o "nierozsądnych żądaniach" USA. "Delegacja irańska prowadziła niestrudzone i intensywne negocjacje przez 21 godzin, broniąc interesów narodu irańskiego. Pomimo licznych inicjatyw z jej strony, nierozsądne żądania strony amerykańskiej uniemożliwiły postęp w negocjacjach. W związku z tym rozmowy zostały zakończone" - poinformowała IRIB.

USA i Iran zgodziły się na zawieszenie broni i negocjacje

Rozmowy pokojowe USA i Iranu w Islamabadzie rozpoczęły się w sobotę po południu. Władze Pakistanu były mediatorem w negocjacjach, które zaczęły się od osobnych spotkań premiera tego kraju Shehbaza Sharifa z delegacjami Iranu i USA. Vance chwalił pakistańskich gospodarzy, zaznaczając, że nie ponoszą żadnej winy za ich fiasko.

Na czele irańskiej delegacji stał przewodniczący parlamentu Mohammad Bager Ghalibaf, a w jej skład wchodzili także m.in. minister spraw zagranicznych Abbas Aragczi. Z kolei amerykańską delegację tworzyli wiceprezydent J.D. Vance, specjalny wysłannik Donalda Trumpa, Steve Witkoff i zięć prezydenta USA Jared Kushner.

W sobotę upłynęło sześć tygodni od chwili, kiedy Izrael i USA rozpoczęły wojnę przeciwko Iranowi. Dwa dni później rozpoczęła się izraelska operacja zbrojna w południowym Libanie, która - jak deklaruje rząd premiera Benjamina Netanjahu - ma doprowadzić do rozbicia finansowanego przez Iran terrorystycznego ugrupowania Hezbollah.

Z wtorku na środę Iran i USA zgodziły się na dwutygodniowe zawieszenie broni, czego efektem było rozpoczęcie rozmów pokojowych.

Bliski Wschód. USA: Iran nie znalazł min w Cieśninie Ormuz
Bliski Wschód

Iran wpadł we własną pułapkę. Cieśnina Ormuz zagrożona

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak
