W skrócie Kraje europejskie rozpoczęły rozmowy z Iranem dotyczące przepuszczania statków przez cieśninę Ormuz, która pozostaje zablokowana od ponad dwóch miesięcy po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie, co spowodowało wzrost cen surowców i paliw.

Irańska telewizja poinformowała, że po przepłynięciu statków z krajów Azji, w tym z Chin, Japonii i Pakistanu, rozpoczęto negocjacje między krajami europejskimi a Marynarką Wojenną irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.

Od czasu zamknięcia cieśniny, przez którą wcześniej transportowano około jedną piątą światowego wydobycia ropy i eksportu LNG, ruch statków praktycznie ustał, a rozmowy o trwałym pokoju pozostają nierozstrzygnięte.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Irańska telewizja przekazała, że "po przepłynięciu (przez Ormuz - red.) statków z krajów Azji, w tym z Chin, Japonii i Pakistanu, (…) kraje europejskie rozpoczęły negocjacje z Marynarką Wojenną (irańskiego) Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej" w sprawie przekroczenia cieśniny. Nie podała nazw krajów, które mają brać udział w tych rozmowach.

Przewodniczący komisji bezpieczeństwa narodowego w irańskim parlamencie Ebrahim Azizi zapowiedział wcześniej w sobotę, że Iran przygotował i wkrótce ogłosi mechanizm zarządzania ruchem statków w Ormuzie wzdłuż wyznaczonej trasy.

Cieśnina Ormuz zablokowana. Kraje europejskie prowadzą rozmowy z Teheranem

W czwartek Iran ogłosił, że zezwolił na przepłynięcie "ponad 30" chińskich statków przez cieśninę. Chiny są głównym importerem irańskiej ropy naftowej.

Ormuz, trasa kluczowa dla transportu ropy naftowej z Bliskiego Wschodu, pozostaje zablokowany przez Teheran od przełomu lutego i marca, gdy wybuchła wojna między USA i Izraelem a Iranem.

Od 8 kwietnia między USA a Iranem obowiązuje rozejm, ale ruch statków przez cieśninę nadal praktycznie się nie odbywa. Rozmowy o trwałym pokoju utknęły w martwym punkcie, strony odrzucają kolejne propozycje porozumienia, a Ormuz jest jednym z kluczowych punktów spornych.

Przed wybuchem konfliktu zbrojnego przez cieśninę transportowano około jednej piątej globalnego wydobycia ropy naftowej i światowego eksportu skroplonego gazu ziemnego. Zamknięcie Ormuzu doprowadziło do gwałtownego wzrostu cen ropy i paliw na świecie.

"Polityczny WF": Ile takich Lenzów jest w polskiej polityce? INTERIA.PL