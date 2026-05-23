Jak przekazał Reuters, Islamabad pośredniczy w rozmowach między USA a Iranem. Nowa propozycja miała zostać zmodyfikowana po wcześniejszych konsultacjach z amerykańską administracją.

Kluczowym elementem negocjacji pozostaje ponowne otwarcie Cieśniny Ormuz - strategicznego szlaku transportowego, przez który przepływa znaczna część światowego eksportu ropy naftowej. Ewentualne porozumienie mogłoby ograniczyć napięcia na Bliskim Wschodzie i wpłynąć na stabilizację rynków energetycznych.

W sobotę prezydent USA Donald Trump powiedział w rozmowie ze stacją CBS, że Waszyngton i Teheran są "coraz bliżej porozumienia".

Bliski Wschód. Nowa propozycja pokoju w rękach USA

Dodatkowe informacje na temat zakulisowych rozmów przekazał dziennikarz serwisu Axios Barak Ravid. Według niego Trump rozmawiał w sobotę z przywódcami państw arabskich, z których część miała apelować do amerykańskiego prezydenta o zaakceptowanie irańskiej propozycji.

Ravid podał również, że Trump ma odbyć rozmowę z premierem Izraela Binjaminem Netanjahu.

Według informacji dziennikarza do Waszyngtonu pilnie wezwani zostali także wiceprezydent USA J.D. Vance oraz sekretarz obrony Pete Hegseth, aby uczestniczyć w rozmowach dotyczących potencjalnej umowy kończącej konflikt.

Źródło: Reuters

