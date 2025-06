"Nawet z nimi nie rozmawiam". Media o propozycji Trumpa, ten grzmi

Senator Chris Coons oraz część opinii publicznej wyrażają wątpliwości co do rzeczywistych skutków nalotu USA.

Do sprawy ustosunkował się w swoich mediach społecznościowych Donald Trump . "Kto w tych fake newsowych mediach jest tym łajdakiem, który mówi, że 'prezydent Trump chce dać Iranowi 30 mld dolarów na budowę niemilitarnych obiektów nuklearnych'. Nigdy nie słyszałem o tym absurdalnym pomyśle " - zapewnił prezydent, dodając że to "mistyfikacja".

W poniedziałek amerykański lider ponownie zabrał głos, swój wpis kierując do jednego z senatorów demokratów. "Powiedzcie fałszywemu demokratycznemu senatorowi Chrisowi Coonsowi, że nie oferuję Iranowi niczego, w przeciwieństwie do Obamy, który zapłacił im miliony dolarów w ramach głupiej 'drogi do broni jądrowej JCPOA' (porozumienie nuklearne z Iranem - red.) (która teraz wygasła!)" - oburzał się Trump.