W skrócie Kazem Gharibabadi podkreślił w serwisie X, że kontrola nad cieśniną Ormuz należy wyłącznie do Iranu.

Iran przekazał, że decyzja o wznowieniu negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi nie została jeszcze podjęta.

Donald Trump zapowiedział, że planuje ogłosić cieśninę Ormuz terytorium Stanów Zjednoczonych i zapowiedział gospodarczy atak na Iran.

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Komentując wypowiedzi Donalda Trumpa, Kazem Gharibabadi napisał w serwisie X, że decyzja o otwarciu lub zamknięciu strategicznej cieśniny należy wyłącznie do Iranu.

"Trump powiedział, że po pokonaniu Iranu wkrótce ogłosi Cieśninę Ormuz terytorium Ameryki! Cieśniny Ormuz nie da się zająć ani tweetem, ani lotniskowcem, ani wydaniem rozkazu, ani kampanijną mową. Iran nie boi się gróźb ani nie ulega pokazom siły" - napisał w sieci.

Trump mówił o cieśninie Ormuz. Iran odpowiada, "pogódźcie się z rzeczywistością"

W kolejnym wpisie wiceminister spraw zagranicznych Iranu nadmienił, zwracając się bezpośrednio do Waszyngtonu, aby pogodzili się z rzeczywistością, że "do tej pory ponieśliście strategiczne i ciężkie porażki".

"Cieśnina Ormuz należała, należy i będzie należeć do Iranu; ta cieśnina będzie otwierana i zamykana wyłącznie pod rozkazami Iranu, a dopóki nie zaakceptujecie rzeczywistości porażki i nie przestaniecie snuć złudzeń, Iran będzie kontynuował wprowadzanie blokady" - zaznaczył Gharibabadi.

Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi poinformował natomiast, że decyzja o wznowieniu negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi jeszcze nie zapadła - przekazał w nocy z piątku na sobotę portal Times of Israel, cytując Irańską Agencję Wiadomości Studenckich (ISNA).

Bliski Wschód. Trump chce, aby cieśnina Ormuz była częścią USA

Donald Trump zapowiedział w piątek w Nowym Jorku, że niedługo ogłosi cieśninę Ormuz częścią terytorium Stanów Zjednoczonych. Poinformował też, że przeprowadzi mocny atak gospodarczy na Iran.

- Gdy już skończymy pokonywać Iran, który pokonujemy bardzo mocno... Wkrótce ogłoszę cieśninę Ormuz terytorium Stanów Zjednoczonych - oświadczył amerykański przywódca podczas przemówienia.

Cieśnina Ormuz jest kluczowym szlakiem eksportu ropy i skroplonego gazu wydobywanych w państwach Zatoki Perskiej. Iran zablokował ten szlak, gdy pod koniec lutego został zaatakowany przez Stany Zjednoczone i Izrael. USA nałożyło z czasem blokadę na irańskie porty. Blokada Ormuzu przyczyniła się do gwałtownego zmniejszenia eksportu surowców z państwa Zatoki Perskiej, wywołując wzrost cen na światowych rynkach.

Ormuz jest nadal w dużej mierze zablokowana, a kwestia żeglugi przez cieśninę pozostaje jednym z kluczowych punktów sporu między USA a Iranem.



