Bliski Wschód
Bliski Wschód

Napięte negocjacje w cieniu groźby wojny. USA ostrzegają obywateli

Aleksandra Czurczak

Oprac.: Aleksandra Czurczak

Po piątkowych negocjacjach USA-Iran Donald Trump twierdzi, że Teheran chce zawrzeć porozumienie. Media podają jednak, że Irańczycy odrzucili kluczowe amerykańskie postulaty, w tym dotyczące wzbogacania uranu. O napiętej sytuacji świadczą także ponowione alerty. USA wzywają obywateli do opuszczenia Iranu. O alercie przypomina też polskie MSZ. Trump wielokrotnie groził Iranowi interwencją militarną.

Mężczyzna w garniturze na tle floty okrętów wojennych poruszających się po spokojnym morzu.
Iran. Ostrzeżenia USA i MSZ, rozmowy o programie nuklearnym (zdj. ilustracyjne)Mark Schiefelbein/Associated Press/ABACA/AbacaEast News

W skrócie

  • Władze USA wydały zalecenie natychmiastowego opuszczenia Iranu przez obywateli amerykańskich i ostrzegły przed możliwym odwoływaniem lotów.
  • Polskie MSZ wydało podobne ostrzeżenie, apelując do obywateli o zachowanie szczególnej ostrożności i rejestrację w systemie Odyseusz.
  • USA ogłosiły nowe sankcje oraz umożliwiły nakładanie ceł wtórnych na kraje handlujące z Iranem podczas trwających rozmów dyplomatycznych w Omanie.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Napięcie na Bliskim Wschodzie nie znika, sytuacja pozostaje niestabilna i trudna do przewidzenia. Na tle toczących się rozmów dyplomatycznych z Iranem i zaostrzającej się presji polityczno-gospodarczej USA ponowiły ostrzeżenie dla obywateli przebywających w Iranie.

Władze Stanów Zjednoczonych zaleciły swoim obywatelom jak najszybsze opuszczenie IranuW piątkowym komunikacie wirtualna ambasada USA w Iranie ostrzegła przed możliwym ryzykiem odwołania lotów i ograniczoną możliwością udzielenia pomocy konsularnej. Amerykanie przebywający w tym kraju zostali wezwani, by - o ile będzie to bezpieczne - rozważyć wyjazd drogą lądową do Turcji lub Armenii.

W oświadczeniu podkreślono, że obywatele USA nie powinni liczyć na wsparcie rządu w razie eskalacji kryzysu. W przypadku braku możliwości opuszczenia kraju zalecono znalezienie bezpiecznego schronienia, zgromadzenie zapasów wody, żywności i leków oraz pozostawanie w stałym kontakcie z bliskimi.

Zobacz również:

Ministrowie spraw zagranicznych Omanu i Iranu przed negocjacjami z USA
Bliski Wschód

Waszyngton negocjuje z Teheranem. Irański minister zdradza szczegóły

Marta Stępień
Marta Stępień

    Amerykańskie władze apelują również o unikanie demonstracji, śledzenie lokalnych mediów i przygotowanie się na nagłe zmiany planów, w tym w ruchu lotniczym.

    Konflikt USA - Iran. Ostrzeżenia dla obywateli

    Podobne ostrzeżenie przypomniało polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. MSZ podkreśla, że sytuacja w Iranie i na całym Bliskim Wschodzie pozostaje niestabilna, a dalsze pogorszenie bezpieczeństwa może skutkować zawieszeniem połączeń lotniczych.

    Polscy obywatele przebywający w regionie zostali wezwani do zachowania szczególnej ostrożności oraz rejestracji w systemie Odyseusz.

    Tymczasem w Omanie trwają rozmowy dyplomatyczne pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Prezydent USA Donald Trump ocenił je jako "bardzo dobre", podkreślając, że Teheran - jego zdaniem - jest zainteresowany zawarciem porozumienia z Waszyngtonem.

    - Wygląda na to, że Iran bardzo chce zawrzeć umowę - powiedział Trump dziennikarzom na pokładzie Air Force One, odnosząc się do rozmów prowadzonych w Maskacie przez jego wysłannika Steve'a Witkoffa z szefem irańskiej dyplomacji Abbasem Aragczim.

    Media: Iran nie zgadza się na wstrzymanie wzbogacania uranu

    Jednocześnie amerykański prezydent zaznaczył, że nie spieszy się z ewentualnym użyciem siły w razie fiaska negocjacji, choć w ostatnich tygodniach wielokrotnie groził Iranowi interwencją militarną. USA wzmocniły przy tym swoją obecność wojskową na Bliskim Wschodzie, a Teheran zapowiadał, że w razie ataku odpowie uderzeniami w amerykańskie instalacje w regionie.

    Zobacz również:

    Iran przeniósł pocisk Khorramshahr-4 przed rozmowami z USA. Zdj. ilustracyjne
    Świat

    Iran przenosi pocisk w kluczowej chwili. Mowa o "mieście rakietowym"

    Patryk Idziak
    Patryk Idziak

      Z informacji agencji Reutera wynika jednak, że podczas piątkowych rozmów Iran odrzucił amerykańskie wezwania do całkowitego wstrzymania wzbogacania uranu. Teheran ma być gotowy jedynie do dyskusji na temat poziomu i czystości wzbogacanego surowca lub alternatywnych rozwiązań, takich jak utworzenie regionalnego konsorcjum. Według źródeł Reutersa irańscy negocjatorzy ocenili postawę strony amerykańskiej jako bardziej elastyczną i uznali spotkanie za "dobry początek" dalszych rozmów.

      Negocjacje nie objęły natomiast kwestii programu rakiet balistycznych Iranu ani jego wsparcia dla zbrojnych ugrupowań w regionie, choć Waszyngton sygnalizował wcześniej chęć rozszerzenia agendy. Obie strony zapowiedziały kontynuację dialogu.

      Waszyngton zwiększa presję gospodarczą. Trump podpisuje dekret o cłach wtórnych

      Na tle prowadzonych rozmów Waszyngton jednocześnie zaostrza presję gospodarczą wobec Teheranu. W piątek prezydent USA Donald Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze, które umożliwia jego administracji nakładanie tak zwanych ceł wtórnych na kraje kupujące towary lub usługi z Iranu - poinformował Biały Dom.

      Zgodnie z treścią dekretu cła mogą zostać nałożone na towary importowane do Stanów Zjednoczonych z państw, które bezpośrednio lub pośrednio nabywają jakiekolwiek towary lub usługi z Iranu. Dokument nie precyzuje konkretnej stawki, jednak jako przykład wskazano poziom 25 procent. Trump zapowiadał wprowadzenie tego typu restrykcji już w połowie stycznia.

      Równolegle Departament Stanu USA ogłosił w piątek sankcje wobec 15 podmiotów - należących do tzw. floty cieni, powiązanej z nielegalnym handlem irańską ropą, produktami naftowymi i petrochemicznymi. Według Waszyngtonu działania te mają na celu ograniczenie źródeł finansowania irańskich władz i ich aktywności w regionie.

      Decyzje o sankcjach i cłach ogłoszono tego samego dnia, w którym w stolicy Omanu odbyły się kilkugodzinne negocjacje amerykańsko-irańskie.

      Źródło: Reuters

      Zobacz również:

      USA gromadzą siły na Bliskim Wschodzie
      Świat

      Dyplomatyczna wojna na linii USA-Iran. Nagły zwrot w Białym Domu

      Marcin Boniecki
      Maria Kosiarz
      Marcin Boniecki, Maria Kosiarz
      Dworczyk w ''Graffiti'' o pożyczce z programu SAFE: Chodzi o rozwój Sił Zbrojnych RP na dekady. Rząd powinien to konsultowaćPolsat NewsPolsat News

      Najnowsze