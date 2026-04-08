W skrócie Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi oświadczył, że Stany Zjednoczone muszą wybrać między zawieszeniem broni a kontynuacją wojny za pośrednictwem Izraela.

Irańska agencja Tasnim podała, że Iran wycofa się z zawieszenia broni, jeśli ataki Izraela na Liban nie ustaną, a izraelskie naloty doprowadziły do śmierci co najmniej 254 osób i rannych 1165 ludzi.

Szef włoskiej dyplomacji Antonio Tajani poinformował o ostrzelaniu pojazdu misji pokojowej ONZ przez Izrael oraz wezwał do powstrzymania działań zbrojnych i ochrony ludności cywilnej.

"Warunki zawieszenia broni między Iranem a Stanami Zjednoczonymi są jasne i jednoznaczne: Stany Zjednoczone muszą dokonać wyboru - zawieszenie broni albo kontynuacja wojny za pośrednictwem Izraela. Nie mogą mieć jednego i drugiego" - napisał Aragczi na platformie X.

"Świat jest świadkiem masakr w Libanie. Piłka jest po stronie Stanów Zjednoczonych, a świat obserwuje, czy dotrzymają one swoich zobowiązań" - dodał.

Polityk opublikował również post premiera Pakistanu Shehbaza Sharifa z zaznaczonymi fragmentami, że zawieszenie broni dotyczy wszystkich, w tym sojuszników każdej ze stron.

Ataki na Liban. Dwutygodniowe zawieszenie broni

Rzeczniczka prasowa Karoline Leavitt przekazała w środę, że Liban nie jest częścią porozumienia o dwutygodniowym zawieszeniu broni. Irańska państwowa agencja Tasnim stwierdziła z kolei, powołując się na anonimowe źródło, że Iran wycofa się z zawieszenia broni, jeśli ataki Izraela na Liban nie ustaną.

W środę libańska obrona cywilna poinformowała, że w wyniku ataków Izraela zginęły co najmniej 254 osoby, a 1165 zostało rannych. To najbardziej intensywna fala izraelskich nalotów na Liban, odkąd Hezbollah na początku marca włączył się w wojnę USA i Izraela z Iranem.

Wcześniej w środę armia izraelska podała, że przeprowadziła ostrzał blisko 100 celów Hezbollahu w Libanie, podkreślając, że to najbardziej intensywna fala nalotów na cele Hezbollahu.

Liban. Włoski pojazd misji pokojowej ostrzelany przez Izrael

W środę szef włoskiej dyplomacji Antonio Tajani poinformował, że pojazd misji pokojowej ONZ UNIFIL w południowym Libanie z obywatelami Włoch na pokładzie został uszkodzony w wyniku izraelskich strzałów ostrzegawczych.

Do zdarzenia doszło w trakcie nasilonych działań zbrojnych w regionie. - Doszło do najbrutalniejszych bombardowań izraelskich od czasu wznowienia wojny, z udziałem około 150 samolotów - relacjonował Tajani. Dodał, że odnotowano dziesiątki ofiar cywilnych m.in. w Bejrucie, Sydonie i Tyrze.

Antonio Tajani zaznaczył, że sytuacja w Libanie pozostaje bardzo napięta. - Niestety, w Libanie nie ma rozejmu. Jesteśmy głęboko zaniepokojeni reperkusjami całego kryzysu w regionie - powiedział.

Włochy wzywają Izrael do unikania "nieproporcjonalnych reakcji", a Hezbollah do natychmiastowego zaprzestania działań zbrojnych. - Dyplomacja jest jedyną realną drogą. Musimy zrobić wszystko, aby uniknąć dalszej eskalacji i chronić ludność cywilną - podkreślił minister.

