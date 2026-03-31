Napięcia USA z europejskimi krajami. Chcieli działać bez zgody dowództwa

W skrócie Według ustaleń "Corriere della Sera" lotnictwo wojskowe USA próbowało wykorzystać bazę lotniczą Sigonella na Sycylii bez wcześniejszej zgody włoskiego rządu, na co otrzymało odmowę.

Włoska kancelaria premiera Meloni podkreśliła, że decyzje dotyczące współpracy z USA są podejmowane zgodnie z regulacjami wewnętrznymi NATO i bilateralnymi umowami.

Wcześniej swoją przestrzeń powietrzną dla amerykańskiego lotnictwa wojskowego zamknęły Francja i Hiszpania, a premier Hiszpanii nazwał ataki USA i Izraela na Iran "nielegalną wojną".

Amerykańskie wojsko chciało wykorzystać włoską bazę Sigonella na Sycylii przed wysłaniem samolotów na Bliski Wschód, lecz otrzymało odmowę - podał "Corriere della Sera". Według źródeł dziennika do lądowania miało dojść 27 marca, a na Sycylii miały wylądować amerykańskie bombowce.

Prośba amerykańskiego wojska spotkała się z odmową za sprawą braku wcześniejszych konsultacji zarówno z włoskim rządem, jak i dowództwem wojskowym najwyższego szczebla - podał dziennik.

Zobacz również: Dorota Hilger

Oświadczenie w sprawie wykorzystania bazy opublikował włoski rząd, który podkreślił, że współpraca z Waszyngtonem przebiega wzorowo, a wszelkie decyzje były podejmowane zgodnie z regulacjami wewnątrz NATO i bilateralnymi umowa z USA.

"Włochy działają w pełnej zgodności z obowiązującymi porozumieniami międzynarodowymi i wytycznymi polityki przedstawionymi przez rząd parlamentowi" - przekazała kancelaria premier Giorgii Meloni, podkreślając, że relacje z USA są "solidne i oparte na pełnej i lojalnej współpracy".

Sprawy próby wykorzystania przez USA wojskowej bazy na Sycylii bez wcześniejszych uzgodnień z włoskim rządem i dowództwem nie skomentowała dotąd amerykańska ambasada w Rzymie.

Zobacz również: Dawid Szczyrbowski

Przestrzeń powietrzna Hiszpanii i Francji zamknięta dla amerykańskiego lotnictwa

Inne europejskie państwa idą dalej i zamykają dla amerykańskiego lotnictwa swoje przestrzenie powietrzne. We wtorek prezydent Donald Trump skrytykował za to Francję.

"Francja nie pozwalała samolotom lecącym do Izraela, załadowanym sprzętem wojskowym, przelatywać nad swoim terytorium. Francja była bardzo niepomocna w stosunku do 'Rzeźnika Iranu', którego udało się skutecznie wyeliminować!" - przekazał Trump za pośrednictwem Truth Social.

Wcześniej o zamknięciu przestrzeni dla amerykańskiego lotnictwa wojskowego poinformowała Hiszpania. Wcześniej rząd w Madrycie zabronił wykorzystania baz Rota i Moron na południu kraju, co miało znacznie utrudnić Amerykanom ataki na Bliskim Wschodzie.

W poniedziałek "El Pais" napisał, że Hiszpania zakazała wlotu do swojej przestrzeni powietrznej samolotom USA stacjonującym w krajach trzecich, jak np. Wielka Brytania. W środowym wystąpieniu w parlamencie premier Pedro Sanchez nazwał ataki USA i Izraela na Iran "nielegalną wojną".

Źródła: Reuters, "Corriere della Sera"

PiS proponuje 0 proc. VAT na żywność. Domański w ''Gościu Wydarzen'': Wzrost cen jest na bardzo umiarkowanym poziomie Polsat News Polsat News