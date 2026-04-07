Bliski Wschód
Najwyższy przywódca Iranu "w poważnym stanie". Media: Jest nieprzytomny

Dorota Hilger

Najwyższy przywódca Iranu, Modżtaba Chamenei, jest w poważnym stanie - informuje "The Times". Brytyjski dziennik powołuje się na notę dyplomatyczną, którą USA i Izrael przekazały sojusznikom w Zatoce Perskiej. Polityk ma znajdować się w świętym dla wyznawców islamu mieście Kom. Iran nie potwierdził tych doniesień.

Audio generowane przez AI (ElevenLabs) i może zawierać błędy
Najwyższy przywódca Iranu Modżtaba Chamenei w trakcie spaceru po ulicy
Iran. Media: Modżtaba Chamenei jest w "poważnym stanie"HAMID FOROUTANAFP

W skrócie

  • Najwyższy przywódca Iranu, Modżtaba Chamenei, według "The Times", znajduje się w stanie krytycznym w mieście Kom.
  • USA i Izrael przekazały sojusznikom w Zatoce Perskiej notę dyplomatyczną z informacjami dotyczącymi stanu zdrowia Chameneiego oraz lokalizacji jego pobytu.
  • Teheran potwierdził, że Chamenei został ranny pierwszego dnia wojny i od tego czasu nie pokazał się publicznie.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Według informacji zawartych w nocie dyplomatycznej, do której dotarli dziennikarze "The Times", niedawno wybrany nowy najwyższy przywódca Iranu, Modżtaba Chamenei, jest nieprzytomny i odbywa leczenie w związku z "poważnym" schorzeniem.

"Modżtaba Chamenei przebywa na leczeniu w Kom w poważnym stanie i nie jest w stanie brać udziału w podejmowaniu jakichkolwiek decyzji przez reżim" - cytuje brytyjski dziennik.

Iran. Media: Modżtaba Chamenei "w poważnym stanie"

Dokument został przekazany sojusznikom Izraela i USA w Zatoce Perskiej i prawdopodobnie opiera się na informacjach wywiadowczych obu państw. 

USA i Izrael miały także zidentyfikować miejsce pobytu najważniejszego irańskiego polityka. Chamenei ma przebywać w Kom, drugim po Meszhedzie najważniejszym świętym miastem szyitów.

Zobacz również:

Według informacji zawartych w nocie, w tym samym miejscu mają trwać przygotowania do pochówku ojca Modżtaby, Aliego Chameneiego. W ich ramach trwa budowa dużego mauzoleum, przeznaczonego na "więcej niż jeden grób".

Bliski Wschód. Co z Modżtabą Chameneim?

Teheran potwierdził, że nowy najwyższy przywódca Iranu został ranny pierwszego dnia wojny, w tym samym ataku, w którym zginął jego ojciec, a także kilkoro innych członków rodziny.

Od rozpoczęcia walk Modżtaba Chamenei nie pokazał się publicznie, choć w mediach państwowych dwukrotnie w jego imieniu odczytano orędzia. Przedstawiciele reżimu w Teheranie zapewniają jednak, że polityk kieruje państwem.

Źródło: "The Times"

Zobacz również:

Najnowsze