W skrócie Najwyższy przywódca Iranu, Modżtaba Chamenei, według "The Times", znajduje się w stanie krytycznym w mieście Kom.

USA i Izrael przekazały sojusznikom w Zatoce Perskiej notę dyplomatyczną z informacjami dotyczącymi stanu zdrowia Chameneiego oraz lokalizacji jego pobytu.

Teheran potwierdził, że Chamenei został ranny pierwszego dnia wojny i od tego czasu nie pokazał się publicznie.

Według informacji zawartych w nocie dyplomatycznej, do której dotarli dziennikarze "The Times", niedawno wybrany nowy najwyższy przywódca Iranu, Modżtaba Chamenei, jest nieprzytomny i odbywa leczenie w związku z "poważnym" schorzeniem.

"Modżtaba Chamenei przebywa na leczeniu w Kom w poważnym stanie i nie jest w stanie brać udziału w podejmowaniu jakichkolwiek decyzji przez reżim" - cytuje brytyjski dziennik.

Dokument został przekazany sojusznikom Izraela i USA w Zatoce Perskiej i prawdopodobnie opiera się na informacjach wywiadowczych obu państw.

USA i Izrael miały także zidentyfikować miejsce pobytu najważniejszego irańskiego polityka. Chamenei ma przebywać w Kom, drugim po Meszhedzie najważniejszym świętym miastem szyitów.

Według informacji zawartych w nocie, w tym samym miejscu mają trwać przygotowania do pochówku ojca Modżtaby, Aliego Chameneiego. W ich ramach trwa budowa dużego mauzoleum, przeznaczonego na "więcej niż jeden grób".

Teheran potwierdził, że nowy najwyższy przywódca Iranu został ranny pierwszego dnia wojny, w tym samym ataku, w którym zginął jego ojciec, a także kilkoro innych członków rodziny.

Od rozpoczęcia walk Modżtaba Chamenei nie pokazał się publicznie, choć w mediach państwowych dwukrotnie w jego imieniu odczytano orędzia. Przedstawiciele reżimu w Teheranie zapewniają jednak, że polityk kieruje państwem.

Źródło: "The Times"

