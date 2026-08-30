W skrócie Przywódca Iranu Modżtaba Chamenei zaapelował do krajów Zatoki Perskiej o rozpoznanie zagrożenia ze strony Stanów Zjednoczonych i Izraela oraz o jedność muzułmanów.

Modżtaba Chamenei po śmierci ojca nie pojawia się publicznie, co wywołuje spekulacje dotyczące jego stanu zdrowia i obecności.

Donald Trump stwierdził, że Modżtaba Chamenei został poważnie ranny, ale według niego nadal żyje.

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Najwyższy przywódca duchowo-polityczny Iranu Modżtaba Chamenei w opublikowanym w internecie liście wezwał kraje Zatoki Perskiej do zidentyfikowania "prawdziwego wroga" i współpracy muzułmanów na całym świecie - poinformowała w niedzielę agencja Reutera. Jako wrogów wskazał przywódców USA i Izraela.

Wiadomość została opublikowana z okazji rocznicy urodzin proroka Mahometa na kanale Chameneiego w komunikatorze Telegram oraz na jego oficjalnej stronie internetowej.

Przywódca Iranu wezwał do "jedności, wspólnej obrony przed wrogami i współpracy między muzułmanami". Dodał, że wrogami "jedności i przyjaźni" krajów muzułmańskich są "przywódcy USA i nielegalnego reżimu syjonistycznego" (Izraela - red.).

Tajemnicza nieobecność przywódcy Iranu. Pojawiają się pogłoski

Chamenei przejął funkcję najwyższego przywódcy Iranu po swoim ojcu, ajatollahu Alim Chameneim, który zginął 28 lutego w pierwszym dniu wojny USA i Izraela z Iranem. Według niepotwierdzonych doniesień Modżtaba został poważnie w tym ataku. Od początku wojny nie był widziany publicznie, w związku z czym pojawiają się pogłoski o jego śmierci.

IranWire, emigracyjny irański portal działający z Londynu, podał w ostatnich dniach, że od czasu objęcia przez Modżtabę Chameneiego stanowiska najwyższego przywódcy nie spotkał się z nim ani jeden członek rządu. Nie widzieli go też bliscy ani przyjaciele. Ma to być podyktowane względami bezpieczeństwa.

Trump reaguje na pogłoski o stanie Modżtaby. "Niezłe przedstawienie"

Prezydent USA Donald Trump powiedział w środę, że jego zdaniem najwyższy przywódca Iranu żyje.

- Nie sądzę, żeby nie żył. Został bardzo poważnie ranny. Lewa strona jego ciała: ręka, noga, wszystko. Jest bardzo poważnie ranny, ale nie sądzę, żeby nie żył - powiedział Trump w środę w rozmowie z konserwatywnym komentatorem Glennem Beckiem.

- A jeśli nie żyje, to odgrywają całkiem niezłe przedstawienie, bo cały czas mówią o tym, że zwracają się do niego, żeby z nim porozmawiać, żeby uzyskać jego ostateczne błogosławieństwo w różnych sprawach - dodał. Ocenił też, że irańscy negocjatorzy to nie jest "szczególnie honorowa ekipa".



