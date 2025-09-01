Do Strefy Gazy wypłynęło w niedzielę z portu w Barcelonie około 20 statków z pomocą humanitarną. W poniedziałek organizatorzy rejsu wydali komunikat, w którym poinformowali o zawróceniu łodzi.

"Silne wiatry znad Morza Śródziemnego zmusiły flotyllę, płynącą z Barcelony do Strefy Gazy, z pomocą humanitarną do zawrócenia. Na pokładzie znajdują się setki pro-palestyńskich aktywistów, w tym aktywistka na rzecz ochrony środowiska Greta Thunberg" - brzmi oświadczenie, które podała AFP.

Flotylla Global Sumud, której nazwa oznacza "wytrwałość", przekazała, że przeprowadzono próbę morską, po której zdecydowano o powrocie do portu i przeczekaniu sztormu.

Barcelona. Flotylla wypłynęła z pomocą humanitarną do Strefy Gazy

20 statków, które wypłynęły w niedzielę z Barcelony zamierzały przełamać trwającą od lat izraelską blokadę morską i dostarczyć do Strefy Gazy żywność oraz środki humanitarne.

Na pokładzie znajdowało się około 500 osób z różnych krajów, w tym właśnie szwedzka aktywistka Greta Thunberg. Polskę reprezentuje m.in. poseł Franciszek Sterczewski z Koalicji Obywatelskiej.

Pierwotnie Globalna Flotylla Sumund miała dotrzeć do Strefy Gazy w połowie września. Jak informowano - do statków, które w niedzielę wyruszyły z Barcelony - miały w najbliższych dniach dołączyć następne, wypływające z innych portów śródziemnomorskich.

- Do flotylli dołączą kolejne statki, które wyruszą z Grecji, Włoch i Tunezji - powiedziała aktywistka Yasemin Acar.

Jak poinformowali organizatorzy - we włoskiej Genui zebrano około 250 ton żywności dla Strefy Gazy od lokalnych grup i mieszkańców. Część pomocy została załadowana na statki wypływające z tego portu w niedzielę, a reszta trafi do sycylijskiego portu w Katanii, skąd kolejne statki mają wypłynąć do Gazy 4 września.

- To będzie największa misja solidarnościowa w historii, z większą liczbą ludzi i łodzi niż wszystkie poprzednie próby razem wzięte - podkreślił przed kilkoma dniami cytowany przez agencję AFP brazylijski aktywista Thiago Avila.

Wojna w Strefie Gazy. Izrael nałożył blokadę morską

Izrael argumentował, że blokada morska nałożona w 2007 roku jest konieczna, aby powstrzymać przemyt broni dla Hamasu.

Greta Thunberg wraz z innymi aktywistami w czerwcu bezskutecznie próbowała przełamać długotrwałą izraelską blokadę morską Gazy. Siły izraelskie przejęły jednak ich mały statek z pomocą humanitarną i deportowały ich z Izraela.

W ostatnich dniach lipca izraelskie siły postanowiły wprowadzić codzienną "przerwę humanitarną", która obowiązywała w rejonach Strefy Gazy w godz. 10-20. Wstrzymanie walk miało pomóc w dystrybucji pomocy humanitarnej. W związku jednak z nadchodzącą ofensywą przerwy zostały zerwane w piątek 29 sierpnia.

Wojna w Strefie Gazy trwa od 7 października 2023 r., gdy rządzący tym terytorium Hamas napadł na południe Izraela, zabijając około 1200 osób i porywając 251. Jak informuje izraelska armia, z 50 osób nadal przetrzymywanych przez Hamas żyje nie więcej niż 20.

Według kontrolowanych przez Hamas władz lokalnych w izraelskim odwecie zginęło ponad 62,9 tys. Palestyńczyków.

Źródła: Reuters, AP, AFP

"Prezydenci i premierzy" o katastrofie F-16 w Radomiu. "Czasami najtrudniej jest zamilczeć" Polsat News