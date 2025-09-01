Bliski Wschód
"Największa misja solidarnościowa" wstrzymana. Flotylla do Gazy zawróciła

Aleksandra Czurczak

Flotylla płynącą z Barcelony do Strefy Gazy z pomocą humanitarną musiała zawrócić do portu. Jak przekazali organizatorzy rejsu, powodem takiej decyzji był silny wiatr i sztorm. Na podkładach około 20 statków znajdują się setki aktywistów, w tym Greta Thunberg. Polskę reprezentuje poseł KO Franciszek Sterczewski.

Barcelona. Statki płynące do Strefy Gazy zawróciły. Powodem silny wiatr
Barcelona. Statki płynące do Strefy Gazy zawróciły. Powodem silny wiatrLLUIS GENEAFP

Do Strefy Gazy wypłynęło w niedzielę z portu w Barcelonie około 20 statków z pomocą humanitarną. W poniedziałek organizatorzy rejsu wydali komunikat, w którym poinformowali o zawróceniu łodzi. 

"Silne wiatry znad Morza Śródziemnego zmusiły flotyllę, płynącą z Barcelony do Strefy Gazy, z pomocą humanitarną do zawrócenia. Na pokładzie znajdują się setki pro-palestyńskich aktywistów, w tym aktywistka na rzecz ochrony środowiska Greta Thunberg" - brzmi oświadczenie, które podała AFP.

    Flotylla Global Sumud, której nazwa oznacza "wytrwałość", przekazała, że przeprowadzono próbę morską, po której zdecydowano o powrocie do portu i przeczekaniu sztormu. 

    Barcelona. Flotylla wypłynęła z pomocą humanitarną do Strefy Gazy

    20 statków, które wypłynęły w niedzielę z Barcelony zamierzały przełamać trwającą od lat izraelską blokadę morską i dostarczyć do Strefy Gazy żywność oraz środki humanitarne.

    Na pokładzie znajdowało się około 500 osób z różnych krajów, w tym właśnie szwedzka aktywistka Greta Thunberg. Polskę reprezentuje m.in. poseł Franciszek Sterczewski z Koalicji Obywatelskiej.

    Pierwotnie Globalna Flotylla Sumund miała dotrzeć do Strefy Gazy w połowie września. Jak informowano - do statków, które w niedzielę wyruszyły z Barcelony - miały w najbliższych dniach dołączyć następne, wypływające z innych portów śródziemnomorskich.

    - Do flotylli dołączą kolejne statki, które wyruszą z Grecji, Włoch i Tunezji - powiedziała aktywistka Yasemin Acar.

      Jak poinformowali organizatorzy - we włoskiej Genui zebrano około 250 ton żywności dla Strefy Gazy od lokalnych grup i mieszkańców. Część pomocy została załadowana na statki wypływające z tego portu w niedzielę, a reszta trafi do sycylijskiego portu w Katanii, skąd kolejne statki mają wypłynąć do Gazy 4 września.

      - To będzie największa misja solidarnościowa w historii, z większą liczbą ludzi i łodzi niż wszystkie poprzednie próby razem wzięte - podkreślił przed kilkoma dniami cytowany przez agencję AFP brazylijski aktywista Thiago Avila.

      Wojna w Strefie Gazy. Izrael nałożył blokadę morską

      Izrael argumentował, że blokada morska nałożona w 2007 roku jest konieczna, aby powstrzymać przemyt broni dla Hamasu.

      Greta Thunberg wraz z innymi aktywistami w czerwcu bezskutecznie próbowała przełamać długotrwałą izraelską blokadę morską Gazy. Siły izraelskie przejęły jednak ich mały statek z pomocą humanitarną i deportowały ich z Izraela.

      W ostatnich dniach lipca izraelskie siły postanowiły wprowadzić codzienną "przerwę humanitarną", która obowiązywała w rejonach Strefy Gazy w godz. 10-20. Wstrzymanie walk miało pomóc w dystrybucji pomocy humanitarnej. W związku jednak z nadchodzącą ofensywą przerwy zostały zerwane w piątek 29 sierpnia.

      Wojna w Strefie Gazy trwa od 7 października 2023 r., gdy rządzący tym terytorium Hamas napadł na południe Izraela, zabijając około 1200 osób i porywając 251. Jak informuje izraelska armia, z 50 osób nadal przetrzymywanych przez Hamas żyje nie więcej niż 20.

      Według kontrolowanych przez Hamas władz lokalnych w izraelskim odwecie zginęło ponad 62,9 tys. Palestyńczyków.

      Źródła: Reuters, AP, AFP

