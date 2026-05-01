Najnowsza propozycja Iranu, ostra odpowiedź USA. Rynki zareagowały

W skrócie Iran przesłał najnowszą propozycję negocjacyjną pakistańskim mediatorom, o czym poinformowała agencja IRNA.

Prezydent USA Donald Trump powiedział, że nie jest usatysfakcjonowany propozycją Iranu i negocjacje trwają dalej.

Rozmowy pokojowe w Islamabadzie nie doszły do skutku, a blokada irańskich portów i cieśniny Ormuz powoduje wzrost cen ropy.

Prezydent USA Donald Trump powiedział w piątek reporterom, że nie jest usatysfakcjonowany najnowszą propozycją Iranu dotyczącą rozwiązania konfliktu - przekazał Reuters.

"Iran prosi o rzeczy, na które nie mogę się zgodzić" - przekazał polityk.

Amerykański przywódca podkreślił, że negocjacje w dalszym ciągu odbywają się telefonicznie.

Wojna w Iranie. Trump przedłużył zawieszenie broni

Prezydent USA Donald Trump przedłużył obowiązujące od 8 kwietnia zawieszenie broni, ale rozmowy pokojowe utknęły w martwym punkcie, a przede wszystkim obie strony trzymają się w swoistym, gospodarczym szachu.

Siły USA blokują porty Iranu, co sprawia, że zamarł handel zagraniczny tego kraju odbywający się drogą morską. Równocześnie Iran skutecznie blokuje cieśninę Ormuz, co z kolei spowodowało paraliż handlu ropą wydobywaną w krajach Zatoki Perskiej.

W efekcie trwającej od dwóch miesięcy blokady ceny surowca systematycznie rosną, a przewoźnicy lotniczy z coraz większym niepokojem mówią o możliwych utrudnieniach w transporcie, spowodowanych cenami oraz niedoborem paliwa lotniczego.

W czwartek cena ropy naftowej osiągnęła na światowych rynkach najwyższy od czterech lat poziom.

Poprzednie negocjacje pokojowe w Pakistanie nie doszły do skutku

Zaplanowane na poprzedni weekend w stolicy Pakistanu Islamabadzie rozmowy delegacji Iranu i USA nie doszły do skutku.

Trump ogłosił jeszcze 22 kwietnia, że zawieszenie broni będzie obowiązywać "do czasu złożenia przez Iran nowej propozycji zakończenia wojny i zakończenia rozmów na ten temat". Jednocześnie zapowiedział utrzymanie blokady irańskich portów.

Źródła: PAP, Reuters

