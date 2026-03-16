W skrócie Izraelska armia ma plany operacyjne na kolejne trzy tygodnie wojny z Iranem.

Rzecznik Nadaw Szoszani poinformował o przygotowanych działaniach ofensywnych wobec obiektów nuklearnych, infrastruktury z rakietami balistycznymi i aparatu bezpieczeństwa Iranu.

Rząd Izraela zatwierdził pilny program zakupów wojskowych o wartości 827 milionów dolarów, który wymaga jeszcze akceptacji parlamentu.

W trakcie spotkania z dziennikarzami Nadaw Szoszani informował o szczegółach działań militarnych prowadzonych przeciwko Iranowi. Rzecznik armii zapewnił, że aktualnie opracowywane są szczegółowe plany na najbliższe trzy tygodnie walk, a także takie, które zakładają bardziej odległą przyszłość.

- Chcemy się upewnić, że ten reżim będzie jak najsłabszy i że osłabimy wszystkie jego możliwości, wszystkie części i skrzydła jego struktur - stwierdził, dodając, że działania ofensywne opierać się będą na uderzeniach w obiekty nuklearne, infrastrukturę związaną z rakietami balistycznymi i aparatem bezpieczeństwa.

Szoszani podkreślił, że 110 tys. zmobilizowanych rezerwistów "ma jeszcze do zaatakowania tysiące celów w Iranie".

Atak na Iran. Izrael z programem pilnych zakupów wojskowych

Kilkadziesiąt godzin wcześniej izraelskie media poinformowały o zatwierdzeniu przez tamtejszy rząd pilnego programu zakupów wojskowych. Tel Awiw planuje wydać na ten cel 827 milionów dolarów. Nie ujawniono jednak, na co dokładnie wykorzystane będą środki.

W dokumencie, który trafił do mediów, wskazano, że "jest to decyzja nadzwyczajna, której wyłącznym elementem jest zaspokojenie potrzeb wynikających z prowadzenia walk".

By projekt wszedł w życie, musi jeszcze zostać zaakceptowany przez parlament, który ma na to czas do końca miesiąca.

Jak nieoficjalnie ustalili dziennikarze "Haarec", fundusze zostaną przeznaczone na "zakupy związane z bezpieczeństwem", co należy rozumieć, jako uzupełnienie m.in. pocisków wykorzystywanych w izraelskim systemie obrony powietrznej.

Źródła: Reuters, "Haarec", Interia

