W skrócie Negocjacje pokojowe między Iranem a Stanami Zjednoczonymi w Pakistanie zakończyły się fiaskiem i nie osiągnięto porozumienia.

Szef irańskiego parlamentu Mohammad Bager Ghalibaf stwierdził, że Stany Zjednoczone nie zdobyły zaufania strony irańskiej.

Obie delegacje opuściły Pakistan, a pakistański minister spraw zagranicznych wyraził nadzieję na dalsze działania w duchu osiągnięcia trwałego pokoju.

W poście na platformie X Ghalibaf napisał, że przed rozpoczęciem negocjacji podkreślał, iż Iran wykazuje "dobrą wolę i chęć", ale ze względu na doświadczenia z dwóch poprzednich wojen "nie ma zaufania do strony przeciwnej".

Podkreślił, że delegacja irańska "przedstawiła przyszłościowe inicjatywy, ale strona przeciwna ostatecznie nie zdołała zdobyć zaufania delegacji irańskiej w tej rundzie negocjacji". Jak dodał, Waszyngton "zrozumiał naszą logikę i zasady, a teraz nadszedł czas, aby zdecydował, czy może zdobyć nasze zaufanie, czy też nie".

Zaznaczył, że Teheran uważa dyplomację, za kolejną - obok walki zbrojnej - metodę służącą osiągnięciu praw narodu irańskiego. "Nie zaprzestaniemy ani na chwilę naszych wysiłków na rzecz utrwalenia osiągnięć czterdziestu dni irańskiej obrony narodowej" - zapewnił. Podziękował również Pakistanowi za ułatwienie negocjacji.

Prowadzone w sobotę w Islamabadzie za pośrednictwem Pakistanu negocjacje między Iranem a Stanami Zjednoczonymi nie doprowadziły do porozumienia, co przyznały obie strony. Teheran przekazał, że nie udało się uzgodnić dwóch ważnych kwestii. Delegacje USA i Iranu już wyjechały z Pakistanu.

"Mamy nadzieję, że obie strony będą nadal działać w pozytywnym duchu, aby osiągnąć trwały pokój i dobrobyt dla całego regionu i nie tylko. Konieczne jest, aby strony nadal dotrzymywały zobowiązania do zawieszenia broni" - stwierdził w niedzielę pakistański minister spraw zagranicznych Ishaq Dar.

W sobotę minęło sześć tygodni od chwili, kiedy Izrael i USA rozpoczęły wojnę przeciwko Iranowi. W nocy z wtorku na środę obie strony zgodziły się na dwutygodniowe zawieszenie broni.

