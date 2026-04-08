W skrócie Papież Leon XIV wyraził "wielką satysfakcję" z porozumienia między USA, Izraelem a Iranem.

Ojciec Święty skrytykował groźby wobec Iranu i wezwał obywateli do apeli na rzecz zakończenia konfliktu.

Prezydent USA Donald Trump ogłosił zawarcie porozumienia z Iranem, które zakłada m.in. otwarcie cieśniny Ormuz.

Zadowolenie z zawieszenia broni między Stanami Zjednoczonymi a Iranem to kontynuacja dotychczasowej, krytycznej wobec wojny na Bliskim Wschodzie, narracji ze strony papieża Leona XIV.

- Po ostatnich godzinach wielkiego napięcia dla Bliskiego Wschodu i dla całego świata przyjmuję z zadowoleniem i jako znak żywej nadziei ogłoszenie natychmiastowego dwutygodniowego rozejmu - powiedział do tysięcy uczestników audiencji na Placu Świętego Piotra. Po tych słowach na placu rozległy się długie brawa.

Ojciec Święty podkreślił, że "tylko poprzez powrót do negocjacji można osiągnąć zakończenie wojny".

- Wzywam, by w tym czasie delikatnej pracy dyplomatycznej towarzyszyć modlitwą, wyrażając pragnienie, by gotowość do dialogu mogła stać się narzędziem rozwiązania innych sytuacji konfliktowych na świecie - zaapelował.

Zawieszenie broni w Iranie. Papież Leon XIV o "wielkiej satysfakcji"

We wtorek, na kilka godzin przed ogłoszeniem porozumienia, Ojciec Święty stwierdził, że groźby wobec ludności Iranu są "nie do zaakceptowania". Wezwał także obywateli na całym świecie do kontaktowania się ze swoimi przedstawicielami politycznymi i proszenia ich o zakończenie rozszerzającego się konfliktu regionalnego

- Przypominajmy wszystkim, że ataki na infrastrukturę cywilną są sprzeczne z prawem międzynarodowym, ale są też znakiem nienawiści, podziału i zniszczenia, do jakich zdolny jest człowiek - mówił.

Zwierzchnik Stolicy Apostolskiej zaapelował także o myślenie przede wszystkim o osobach niewinnych, które są szczególnie mocno dotykane przez konflikt - dzieciach, osobach starszych, chorych.

Zobacz również: Marcin Boniecki

- Zachęcałbym obywateli wszystkich zaangażowanych krajów, aby kontaktowali się z władzami, przywódcami politycznymi, parlamentarzystami, prosząc ich i apelując, by działali na rzecz pokoju i odrzucili wojnę - dodał Leon XIV.

Iran. Donald Trump ogłosił zawieszenie broni

W nocy z wtorku na środę polskiego czasu prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poinformował o zawarciu porozumienia między Waszyngtonem a Teheranem. Na jego mocy USA i Izrael zobowiązały się do przerwania ataków.

Iran z kolei zgodził się na otwarcie blokowanej wcześniej, kluczowej dla sytuacji na globalnych rynkach ropy, cieśniny Ormuz. Jak stwierdził amerykański polityk, Amerykanie "otrzymali zarys 10-punktowego planu pokojowego i uważają, że jest to realna podstawa do negocjacji".

"Dobra informacja dla polskich kierowców". Minister finansów o zawieszeniu broni na Bliskim Wschodzie Polsat News Polsat News