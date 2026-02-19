Bliski Wschód
Bliski Wschód

Na krawędzi nowej wojny. USA gotowe do ataku, podjęto kroki

Marta Stępień

Oprac.: Marta Stępień

Tymczasowo do Europy i USA trafi z Bliskiego Wschodu część amerykańskiego personelu. Pentagon podjął taką decyzję w związku z możliwym atakiem na Iran i potencjalnym odwetem ze strony Teheranu - podała stacja CBS News, powołując się na źródła. Według niej wojsko będzie gotowe do ataku w sobotę, co nie oznacza jednak, że uderzenie Waszyngtonu na Iran jest nieuchronne.

Dwóch znanych polityków ubranych w oficjalne stroje stoi na tle rozbłyskującego wybuchu rakiety, jeden z nich trzyma mikrofon, drugi patrzy na niego z boku.
Wojsko USA ma być gotowe do uderzenia na IranMANDEL NGAN/HANDOUT / KHAMENEI.IR/MATTHEW DANIELS / US DEPARTMENT OF DEFENSEAFP

W skrócie

  • Pentagon zdecydował o tymczasowym przeniesieniu części personelu z Bliskiego Wschodu do Europy i USA.
  • Źródła podają, że wojsko USA będzie gotowe do potencjalnego uderzenia na Iran w sobotę, lecz nie oznacza to nieuchronności ataku.
  • Według strony amerykańskiej stanowiska USA i Iranu są wciąż bardzo rozbieżne, a Donald Trump nie podjął jeszcze decyzji w sprawie możliwego uderzenia.
Czołowi doradcy ds. bezpieczeństwa prezydenta Donalda Trumpa powiedzieli mu, że wojsko będzie gotowe do potencjalnych uderzeń na Iran już w sobotę, lecz zapewne ewentualne ataki nie zostaną przeprowadzone w ten weekend - przekazały źródła, zaznajomione z przebiegiem rozmów na ten temat.

USA rozważają atak na Iran. "Trump nie podjął decyzji"

Trump nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie ewentualnego uderzenia - powiedzieli rozmówcy stacji CBS News, którzy poprosili o zachowanie anonimowości.

Rozmowy na temat potencjalnego ataku na Iran trwają. Biały Dom analizuje ryzyko związane z eskalacją oraz polityczne i militarne skutki powstrzymania się przed uderzeniem.

    USA podejmują działania. Skierują personel m.in. do Europy

    W ciągu następnych trzech dni Pentagon ma tymczasowo przemieścić część personelu z Bliskiego Wschodu, głównie do Europy i do Stanów Zjednoczonych. Ma to związek z potencjalną amerykańską operacją albo kontratakami irańskimi, jeśli USA zdecydują się na uderzenie - przekazało wiele źródeł.

    Przemieszczanie zasobów i personelu przed potencjalną amerykańską aktywnością militarną to standardowa praktyka Pentagonu, lecz niekoniecznie oznacza to, że do ataku na Iran na pewno dojdzie - zauważyła stacja.

      Bliski Wschód na krawędzi wojny. Atak na dużą skalę

      Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt powiedziała w środę, że mimo pewnego postępu stanowiska USA i Iranu są wciąż bardzo rozbieżne i zaznaczyła, że prezydent ma do podjęcia decyzję w sprawie ewentualnego uderzenia na Iran.

      Axios napisał tego dnia, że Trump coraz bardziej skłania się ku atakowi na dużą skalę przeciwko Iranowi, a opowiadający się za tą opcją Izrael przygotowuje się na wybuch wojny w ciągu kilku dni. W następnej publikacji portal uznał, że USA i Iran stoją na krawędzi wojny.

