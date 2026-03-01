W skrócie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało ostrzeżenia przed podróżami do Jordanii, Bahrajnu, Kuwejtu, Kataru, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Arabii Saudyjskiej i Palestyny.

Polakom przebywającym w regionie zalecono rejestrację w systemie Odyseusz oraz przygotowanie się do ewentualnej ewakuacji.

Armia izraelska przeprowadziła ataki na cele władz irańskich w Teheranie, a Iran odpowiedział atakami na bazy amerykańskie.

W komunikacie opublikowanym na profilu "Polak za granicą", na którym zamieszczane są informacje i ostrzeżenia dla obywateli przebywających poza Polską, zaapelowano o powstrzymanie się od podróży do Jordanii, Bahrajnu, Kuwejtu, Kataru, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Arabii Saudyjskiej i Palestyny.

Jak przekazało MSZ, obywatele RP, którzy przebywają we wskazanych regionach, powinni zabezpieczyć swoje środki finansowe oraz zaopatrzyć się w paszport, naładowany telefon komórkowy i podstawowe leki, w razie konieczności natychmiastowej ewakuacji.

Iran pod ostrzałem. MSZ odradza podróże na Bliski Wschód

"Trwa zakrojona na szeroką skalę operacja militarna na Bliskim Wschodzie. Przestrzeń powietrzna dla ruchu cywilnego w wielu krajach regionu pozostaje zamknięta" - podało ministerstwo.

Rzecznik resortu Maciej Wewiór zaapelował do Polaków przebywających obecnie na Bliskim Wschodzie o jak najszybszą rejestrację w systemie Odyseusz. Za jej pośrednictwem przesyłane są najświeższe komunikaty o zagrożeniach w regionie, ułatwia ona również kontakt z ambasadami i konsulatami w sytuacjach kryzysowych.

"Sytuacja pozostaje niestabilna. Monitorujemy ją na bieżąco. Jesteśmy przygotowani na różne scenariusze" - pisał na platformie X rzecznik ministerstwa.

Resort spraw zagranicznych podał również telefony i adresy mailowe polskich konsulatów w krajach, których dotyczy ostrzeżenie.

Palestyna: +972 547 444 106, telaviv.wk.dyzurny@msz.gov.pl

Arabia Saudyjska: +966 54 880 7718, rijad.wk.dyzurny@msz.gov.pl

Jordania: +962 79 9440663, amman.konsul@msz.gov.pl

Kuwejt i Bahrajn: +965 972 08 350, kuwejt.konsul@msz.gov.pl

Katar: +974 44 11 32 30, doha.konsul@msz.gov.pl

Zjednoczone Emiraty Arabskie: +971 50 662 6151, abuzabi.amb.rk@msz.gov.pl

Ataki na Iran. Kłęby dymu nad Teheranem

Armia izraelska poinformowała w niedzielę, że przypuściła nową falę ataków na cele władz irańskich "w samym sercu Teheranu". W stolicy kraju słychać było eksplozje, w sieci pojawiły się zdjęcia słupów dymu nad miastem.

Wymiana uderzeń trwa odkąd Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały w sobotę Iran, zabijając najwyższego przywódcę ajatollaha Alego Chameneiego i innych wysokich rangą przedstawicieli władz. Teheran w odwecie przystąpił do ataków na bazy amerykańskie w regionie.

