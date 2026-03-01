Bliski Wschód
MSZ ostrzega przed podróżami na Bliski Wschód. "Sytuacja niestabilna"

Dagmara Pakuła
Maria Kosiarz

Dagmara Pakuła, Maria Kosiarz

Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało ostrzeżenia przed podróżami do kilku państw Bliskiego Wschodu. Polakom przebywającym obecnie w rejonach podwyższonego ryzyka w związku z wojną w Iranie przedstawiciele ministerstwa zalecają stosowanie się do najnowszych komunikatów lokalnych władz i w razie potrzeby kontakt z placówkami dyplomatycznymi.

Gęsty dym unoszący się nad centrum miasta na tle gór, liczne budynki mieszkalne i biurowe, zachmurzone niebo.
Eksplozje w TeheranieFatemeh Bahrami / AnadoluAFP

W skrócie

  • Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało ostrzeżenia przed podróżami do Jordanii, Bahrajnu, Kuwejtu, Kataru, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Arabii Saudyjskiej i Palestyny.
  • Polakom przebywającym w regionie zalecono rejestrację w systemie Odyseusz oraz przygotowanie się do ewentualnej ewakuacji.
  • Armia izraelska przeprowadziła ataki na cele władz irańskich w Teheranie, a Iran odpowiedział atakami na bazy amerykańskie.
W komunikacie opublikowanym na profilu "Polak za granicą", na którym zamieszczane są informacje i ostrzeżenia dla obywateli przebywających poza Polską, zaapelowano o powstrzymanie się od podróży do Jordanii, Bahrajnu, Kuwejtu, Kataru, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Arabii Saudyjskiej i Palestyny.

Jak przekazało MSZ, obywatele RP, którzy przebywają we wskazanych regionach, powinni zabezpieczyć swoje środki finansowe oraz zaopatrzyć się w paszport, naładowany telefon komórkowy i podstawowe leki, w razie konieczności natychmiastowej ewakuacji.

Iran pod ostrzałem. MSZ odradza podróże na Bliski Wschód

"Trwa zakrojona na szeroką skalę operacja militarna na Bliskim Wschodzie. Przestrzeń powietrzna dla ruchu cywilnego w wielu krajach regionu pozostaje zamknięta" - podało ministerstwo.

Rzecznik resortu Maciej Wewiór zaapelował do Polaków przebywających obecnie na Bliskim Wschodzie o jak najszybszą rejestrację w systemie Odyseusz. Za jej pośrednictwem przesyłane są najświeższe komunikaty o zagrożeniach w regionie, ułatwia ona również kontakt z ambasadami i konsulatami w sytuacjach kryzysowych.

    "Sytuacja pozostaje niestabilna. Monitorujemy ją na bieżąco. Jesteśmy przygotowani na różne scenariusze" - pisał na platformie X rzecznik ministerstwa.

    Resort spraw zagranicznych podał również telefony i adresy mailowe polskich konsulatów w krajach, których dotyczy ostrzeżenie.

    Palestyna: +972 547 444 106, telaviv.wk.dyzurny@msz.gov.pl

    Arabia Saudyjska: +966 54 880 7718, rijad.wk.dyzurny@msz.gov.pl

    Jordania: +962 79 9440663, amman.konsul@msz.gov.pl

    Kuwejt i Bahrajn: +965 972 08 350, kuwejt.konsul@msz.gov.pl

    Katar: +974 44 11 32 30, doha.konsul@msz.gov.pl

    Zjednoczone Emiraty Arabskie: +971 50 662 6151, abuzabi.amb.rk@msz.gov.pl

    Wszystkie najnowsze informacje w jednym miejscu. Śledź relację na żywo z wojny na Bliskim Wschodzie

    Ataki na Iran. Kłęby dymu nad Teheranem

    Armia izraelska poinformowała w niedzielę, że przypuściła nową falę ataków na cele władz irańskich "w samym sercu Teheranu". W stolicy kraju słychać było eksplozje, w sieci pojawiły się zdjęcia słupów dymu nad miastem.

    Wymiana uderzeń trwa odkąd Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały w sobotę Iran, zabijając najwyższego przywódcę ajatollaha Alego Chameneiego i innych wysokich rangą przedstawicieli władz. Teheran w odwecie przystąpił do ataków na bazy amerykańskie w regionie.

