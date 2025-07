Może dojść do przełomu w Strefie Gazy. Zapowiedź Izraela

Przez wiele miesięcy armia izraelska, jak informowały źródła palestyńskie, blokowała dostarczanie pomocy humanitarnej do Gazy lub zezwalała na dostarczanie tylko niewielkich jej ilości. Dostarczanie pomocy wstrzymano całkowicie na początku marca a częściowo wznowiono w maju.

Strona izraelska odrzuca, jak to określa "fałszywe oskarżenia o rozmyślne powodowanie głodu w Strefie Gazy" a odpowiedzialnością za to, że pomoc nie dociera do potrzebujących obarcza terrorystyczny Hamas.