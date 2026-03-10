Bliski Wschód
Miny w cieśninie Ormuz. Zdecydowana reakcja Trumpa

"Jeśli Iran wyłożył jakieś miny w cieśnienie Ormuz, a nie mamy o tym żadnych raportów, to chcemy, żeby zostały usunięte natychmiast" - napisał w mediach społecznościowych prezydent USA Donald Trump. Zapowiedział, że jeśli Teheran nie spełni jego żądania, konsekwencje będą "na poziomie dotąd niespotykanym". Jak dodał, USA w ostatnich godzinach zniszczyły 10 nieaktywnych jednostek do stawiania min.

  • Donald Trump wezwał Iran do natychmiastowego usunięcia min z cieśniny Ormuz, grożąc dotąd niespotykanymi konsekwencjami militarnymi.
  • Amerykańskie media informowały o sygnałach, że Iran podejmuje działania w kierunku rozmieszczenia min w cieśninie Ormuz, przez którą transportowane jest 20 proc. światowej ropy naftowej.
  • Marynarka Wojenna USA odmawia eskortowania statków przez cieśninę Ormuz ze względu na zbyt wysokie ryzyko ataków, mimo wcześniejszych deklaracji Donalda Trumpa.
"Jeśli z jakiegokolwiek powodu miny zostaną postawione, a nie zostaną natychmiast usunięte, konsekwencje militarne dla Iranu będą na poziomie dotąd niespotykanym. Jeśli natomiast usuną to, co mogło zostać położone, będzie to ogromny krok w dobrą stronę!" - zwrócił się Donald Trump do władz Iranu.

Kilkanaście minut później Trump opublikował kolejną wiadomość, tym razem ze statystykami.

"Z przyjemnością informuję, że w ciągu ostatnich kilku godzin uderzyliśmy i całkowicie zniszczyliśmy 10 nieaktywnych łodzi i/lub statków do stawiania min, a kolejne przyjdą w przyszłości!" - napisał.

Iran. Doniesienia o minach w cieśninie Ormuz

O możliwych zagrożeniach w regionie Zatoki Perskiej donosiły wcześniej amerykańskie media. Stacja CBS News na platformie X informowała, że amerykański wywiad zaczyna dostrzegać sygnały, iż Iran podejmuje kroki w celu rozmieszczenia min na cieśninie Ormuz.

Cieśnina Ormuz to międzynarodowa droga morska, którą transportowane jest 20 proc. światowej ropy naftowej. Po ataku USA i Izraela, Izrael ogłosił, że przejął kontrolę nad tymi wodami i zagroził uderzeniami na statki.

    USA odmawiają eskorty w Zatoce Perskiej. "Na razie niemożliwa"

    Marynarka Wojenna USA odmawia niemal codziennych próśb ze strony przemysłu żeglugowego o wojskowe eskorty przez cieśninę Ormuz - informuje agencja Reutera.

    Według źródeł zaznajomionych ze sprawą Amerykanie twierdzą, że ryzyko ataków jest obecnie zbyt wysokie. To doniesienia sprzeczne z oświadczeniami Donalda Trumpa, który twierdził, że USA są gotowe eskortować statki w razie potrzeby wznowienia regularnych dostaw ropy wzdłuż kluczowego szlaku.

      Dotąd - jak podaje agencja Reutera - trafionych miało zostać kilka statków.

      Jedno ze źródeł agencji twierdzi, że we wtorek dowództwo amerykańskiej marynarki podtrzymało ocenę zagrożenia, wobec czego nadal nie zamierza podjąć się wspomnianych działań w wyjściu Zatoki Perskiej. Pentagon nie odniósł się do tych informacji.

