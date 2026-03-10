W skrócie Donald Trump wezwał Iran do natychmiastowego usunięcia min z cieśniny Ormuz, grożąc dotąd niespotykanymi konsekwencjami militarnymi.

Amerykańskie media informowały o sygnałach, że Iran podejmuje działania w kierunku rozmieszczenia min w cieśninie Ormuz, przez którą transportowane jest 20 proc. światowej ropy naftowej.

Marynarka Wojenna USA odmawia eskortowania statków przez cieśninę Ormuz ze względu na zbyt wysokie ryzyko ataków, mimo wcześniejszych deklaracji Donalda Trumpa.

"Jeśli z jakiegokolwiek powodu miny zostaną postawione, a nie zostaną natychmiast usunięte, konsekwencje militarne dla Iranu będą na poziomie dotąd niespotykanym. Jeśli natomiast usuną to, co mogło zostać położone, będzie to ogromny krok w dobrą stronę!" - zwrócił się Donald Trump do władz Iranu.

Kilkanaście minut później Trump opublikował kolejną wiadomość, tym razem ze statystykami.

"Z przyjemnością informuję, że w ciągu ostatnich kilku godzin uderzyliśmy i całkowicie zniszczyliśmy 10 nieaktywnych łodzi i/lub statków do stawiania min, a kolejne przyjdą w przyszłości!" - napisał.

Iran. Doniesienia o minach w cieśninie Ormuz

O możliwych zagrożeniach w regionie Zatoki Perskiej donosiły wcześniej amerykańskie media. Stacja CBS News na platformie X informowała, że amerykański wywiad zaczyna dostrzegać sygnały, iż Iran podejmuje kroki w celu rozmieszczenia min na cieśninie Ormuz.

Cieśnina Ormuz to międzynarodowa droga morska, którą transportowane jest 20 proc. światowej ropy naftowej. Po ataku USA i Izraela, Izrael ogłosił, że przejął kontrolę nad tymi wodami i zagroził uderzeniami na statki.

USA odmawiają eskorty w Zatoce Perskiej. "Na razie niemożliwa"

Marynarka Wojenna USA odmawia niemal codziennych próśb ze strony przemysłu żeglugowego o wojskowe eskorty przez cieśninę Ormuz - informuje agencja Reutera.

Według źródeł zaznajomionych ze sprawą Amerykanie twierdzą, że ryzyko ataków jest obecnie zbyt wysokie. To doniesienia sprzeczne z oświadczeniami Donalda Trumpa, który twierdził, że USA są gotowe eskortować statki w razie potrzeby wznowienia regularnych dostaw ropy wzdłuż kluczowego szlaku.

Dotąd - jak podaje agencja Reutera - trafionych miało zostać kilka statków.

Jedno ze źródeł agencji twierdzi, że we wtorek dowództwo amerykańskiej marynarki podtrzymało ocenę zagrożenia, wobec czego nadal nie zamierza podjąć się wspomnianych działań w wyjściu Zatoki Perskiej. Pentagon nie odniósł się do tych informacji.

