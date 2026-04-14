W skrócie W Waszyngtonie odbyły się pierwsze od 1993 roku bezpośrednie rozmowy ambasadorów Izraela i Libanu, zorganizowane przez sekretarza stanu USA Marco Rubio.

Obie strony zapowiedziały dalsze kontakty i współpracę w zwalczaniu zagrożenia ze strony Hezbollahu, a ambasador Izraela określił spotkanie jako pozytywne.

Ambasadorka Libanu wezwała do pełnego wdrożenia zawieszenia broni i poszanowania suwerenności kraju, podkreślając trwający kryzys humanitarny i trudności rządu w rozbrojeniu Hezbollahu.

Gospodarzem wtorkowego spotkania ambasadorów Izraela i Libanu w Waszyngtonie był sekretarz stanu USA Marco Rubio.

Jak zauważa agencja Reutera, amerykańska administracja stara się skłonić rząd Izraela do wstrzymania ataków na terytorium Libanu, jednak podkreśla jego prawo do obrony przed mającym tam swoje siedziby Hezbollahem.

Rozmowy Izrael - Liban. Pierwsze od dekad, strony zapowiadają kolejne

Choć rozmowy odbyły się jedynie na poziomie ambasadorów, były to pierwsze bezpośrednie negocjacje obu krajów od 1993 roku. Obie strony zapowiedziały dalsze kontakty.

- Odkryliśmy dziś, że jesteśmy po tej samej stronie równania. To najbardziej pozytywna rzecz, z jaką mogliśmy wyjść (z tych rozmów) - powiedział ambasador Izraela w USA Yechiel Leiter po spotkaniu z ambasadorką Libanu Nadą Hamadeh.

Izraelski ambasador oznajmił, że jest to "początek bardzo silnej i zaciętej, konsekwentnej walki z Hezbollahem" i że Izrael wspólnie z libańskimi władzami będzie "eliminować zagrożenie ze strony proirańskiej bojówki".

- Jedyny sposób, w jaki będziemy musieli przekraczać swoje granice, to w garniturach biznesowych lub w strojach kąpielowych na wakacjach - zażartował dyplomata.

Ambasadorka Libanu powtórzyła wezwanie. Chce wstrzymania ognia

Ambasadorka Libanu wezwała z kolei do "pełnego wdrożenia" zawieszenia broni z Izraelem oraz poszanowania suwerenności libańskiego terytorium. W oświadczeniu dla agencji Reutera wyjaśniła, że celem jest złagodzenie kryzysu humanitarnego i umożliwienie przesiedleńcom powrotu do domów.

Do negocjacji doszło w trakcie intensywnych wydarzeń na Bliskim Wschodzie. Mimo że od tygodnia trwa zawieszenie broni w wojnie USA i Izraela z Iranem, Izrael nie przestał, a nawet zintensyfikował uderzenia przeciwko Hezbollahowi, okupując część południowego Libanu.

Po atakach USA i Izraela na Iran sprzymierzona z Teheranem libańska organizacja terrorystyczna Hezbollah włączyła się do konfliktu, prowadząc ostrzał północnego Izraela. W odpowiedzi Izrael przeprowadził zmasowane ataki na terytorium Libanu, podkreślając przy tym, że jego działania są wymierzone w Hezbollah, a nie w samo państwo libańskie.

Hezbollah zagrożeniem dla bezpieczeństwa Libanu

Według libańskich władz ataki Izraela doprowadziły do śmierci ponad dwóch tysięcy osób w kraju.

Stany Zjednoczone i Izrael twierdzą, że Bejrut nie jest elementem porozumienia o zawieszeniu broni, chociaż Iran i pośredniczący w rozmowach Pakistan chcą przerwania również walk na tym obszarze.

Kwestia Libanu utrudnia więc rozmowy o stałym rozejmie między USA i Izraelem a Iranem.

Nastawiony na współpracę z Zachodem rząd w Bejrucie zapowiedział rozbrojenie Hezbollahu. Władze Libanu mają jednak trudności z wyegzekwowaniem tej decyzji. Uznawana za grupę terrorystyczną szyicka organizacja była przez lata silniejsza niż regularna armia libańska i stworzyła na południu tego kraju quasipaństwo.

