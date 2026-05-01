Bliski Wschód
Mija kluczowy termin dla Trumpa. Doniesienia o "zakończeniu" wojny

Patryk Idziak

Zawieszenie broni między USA a Iranem, które rozpoczęło się na początku kwietnia, "zakończyło" działania wojenne - poinformował w czwartek wysoki rangą urzędnik administracji Donalda Trumpa. Jak opisuje agencja Reutera, ma to związek ze zbliżającym się terminem, w którym Kongres musiałby wyrazić zgodę na kontynuowanie wojny.

Donald Trump w garniturze przy biurku z modelem samolotu i popiersiem, w tle inni mężczyźni w garniturach.
Mija termin działań administracji Donalda Trumpa. Doniesienia z Białego Domu

W skrócie

  • Zawieszenie broni między USA a Iranem "zakończyło" działania wojenne zgodnie z informacją urzędnika administracji Donalda Trumpa.
  • Zawieszenie broni trwa od ponad trzech tygodni, ale nie osiągnięto porozumienia pokojowego.
  • Republikanie w Senacie wzywają administrację Trumpa do odniesienia się do upływającego terminu 60 dni od rozpoczęcia operacji zbrojnej.
W piątek mija 60 dni od powiadomienia amerykańskiego Kongresu przez administrację Donalda Trumpa o rozpoczęciu operacji zbrojnej przeciwko Iranowi. Zgodnie z rezolucją o uprawnieniach wojennych (War Powers Resolution), jeśli w ciągu 60 dni Kongres nie zgodzi się na prowadzenie wojny, musi ona zostać zakończona.

Koniec wojny USA z Iranem? Doniesienia z Białego Domu

- Na potrzeby War Powers Resolution działania wojenne, które rozpoczęły się w sobotę, 28 lutego, został zakończone - powiedział agencji Reutera urzędnik amerykańskiej administracji.

Zawieszenie broni między Stanami Zjednoczonymi a Iranem obowiązuje od ponad trzech tygodni, ale - jak twierdzą obie strony sporu - w tym czasie nie doszło do porozumienia pokojowego. Doniesienia z Białego Domu nie oznaczają zatem, że wojna faktycznie została zakończona, lecz wskazują na prawne obejście konieczności pytania Kongres o zgodę na jej prowadzenie.

Szef Pentagonu Pete Hegseth powiedział podczas przesłuchania w Senacie w czwartek, że rozumie, iż 60-dniowy termin zatrzymał się podczas zawieszenia broni. Demokraci zakwestionowali to, twierdząc, że nie ma takiego przepisu prawnego.

"Dał sobie trochę swobody". Media: Republikanie wzywają administrację Trumpa

Republikanie w Senacie wzywają administrację Trumpa do ustosunkowania się do mijającego 60-dniowego terminu - poinformował w piątek portal Axios.

- Wygląda na to, że (Trump - red.) sam sobie dał trochę swobody. Sprawdzimy, co nam (urzędnicy administracji) wyślą - powiedział dziennikarzom senator Todd Young.

- Zawieszenie broni oznacza, że bomby nie spadają. To nie znaczy, że nie ma wrogości. Jeśli używamy amerykańskich sił zbrojnych do blokowania wszystkiego, co wchodzi do i wychodzi z Iranu, to nadal jest wrogość - stwierdził senator Tim Kaine.

Konstytucja USA zakłada, że tylko Kongres - a nie prezydent - może wypowiedzieć wojnę, ale ograniczenie nie dotyczy operacji przeprowadzanych przez administrację jako krótkoterminowych lub przeciwdziałających bezpośredniemu zagrożeniu.

Partia Republikańska Trumpa ma niewielką większość w obu izbach Kongresu. Od początku wojny Demokraci próbują przeforsować rezolucje, które zmusiłyby prezydenta do wycofania sił USA, jednak bezskutecznie.

