Bliski Wschód
Bliski Wschód

Media: USA korzystają z ukraińskiego sprzętu do strącania dronów

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

Aktualizacja

Amerykanie zamontowali ukraińską technologię antydronową w swojej bazie wojskowej w Arabii Saudyjskiej - poinformowała agencja Reutera, powołując się na zaznajomione ze sprawą źródła. To odpowiedź na irańskie ataki, do których dochodziło w ostatnim czasie w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie. W marcu Donald Trump podkreślał, że USA nie potrzebują ukraińskiej pomocy.

System rakietowy na pustyni z wyrzutniami skierowanymi w niebo, wstawka z przelatującym dronem
Ukraińcy mają pomagać Amerykanom bronić bazy w Arabii Saudyjskiej przed irańskimi dronami

W skrócie

  • Według agencji Reutera Amerykanie zamontowali ukraiński system antydronowy Sky Map w swojej bazie wojskowej w Arabii Saudyjskiej jako odpowiedź na irańskie ataki.
  • Ukraińscy wojskowi szkolili amerykańskich żołnierzy w obsłudze systemu Sky Map oraz technikach zwalczania irańskich dronów Shahed.
  • Według portalu Ukrainska Pravda ukraińska armia zestrzeliła dotychczas ponad 250 tys. rosyjskich dronów.
Według pięciu niezależnych źródeł, na które powołuje się agencja Reutera, armia USA zamontowała w bazie sił powietrznych w Arabii Saudyjskiej ukraiński system znany jako Sky Map. Pozwala on wykrywać nadlatujące bezzałogowce i wystrzeliwać drony przechwytujące.

W ostatnich tygodniach ukraińscy wojskowi mieli przybyć do Arabii Saudyjskiej, gdzie szkolili amerykańskich żołnierzy z obsługi systemu i technik zwalczania irańskich dronów Shahed.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w ostatnim czasie proponował publicznie, że może pomóc armii USA w zwalczaniu irańskich dronów.

W marcu prezydent USA Donald Trump stwierdził jednak, że Amerykanie nie potrzebują pomocy Ukrainy. Ani Biały Dom, ani Pentagon nie skomentowały doniesień Reutera o ukraińskim wsparciu.

Bliski Wschód. Ukraińcy pomagają USA w zwalczaniu dronów

Według źródeł Reutera w amerykańskiej bazie dotychczas wykorzystywane były drony przechwytujące Merops.

W ostatnich tygodniach doszło jednak do wypadku z ich udziałem. Jedna z maszyn straciła kontrolę i uderzyła w toalety, znajdujące się na terenie bazy.

Ukraiński system Sky Map, który został stworzony w 2022 roku, jest jednym z głównych systemów używanych przez ukraińską armię do zwalczania rosyjskich dronów. Ma wykorzystywać 10 tys. sensorów akustycznych, które rozmieszczono w całej Ukrainie. Dzięki temu możliwe jest wykrywanie wrogich bezzałogowców.

Ukraińcy w związku z trwającą wojną stali się ekspertami w dziedzinie wykorzystywania dronów na polu bitwy. Według portalu Ukrainska Pravda dotychczas zestrzelili oni już ponad 250 tys. rosyjskich dronów.

Źródła: Reuters, Ukrainska Prawda

