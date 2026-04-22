W skrócie Według agencji Reutera Amerykanie zamontowali ukraiński system antydronowy Sky Map w swojej bazie wojskowej w Arabii Saudyjskiej jako odpowiedź na irańskie ataki.

Ukraińscy wojskowi szkolili amerykańskich żołnierzy w obsłudze systemu Sky Map oraz technikach zwalczania irańskich dronów Shahed.

Według portalu Ukrainska Pravda ukraińska armia zestrzeliła dotychczas ponad 250 tys. rosyjskich dronów.

Według pięciu niezależnych źródeł, na które powołuje się agencja Reutera, armia USA zamontowała w bazie sił powietrznych w Arabii Saudyjskiej ukraiński system znany jako Sky Map. Pozwala on wykrywać nadlatujące bezzałogowce i wystrzeliwać drony przechwytujące.

W ostatnich tygodniach ukraińscy wojskowi mieli przybyć do Arabii Saudyjskiej, gdzie szkolili amerykańskich żołnierzy z obsługi systemu i technik zwalczania irańskich dronów Shahed.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w ostatnim czasie proponował publicznie, że może pomóc armii USA w zwalczaniu irańskich dronów.

W marcu prezydent USA Donald Trump stwierdził jednak, że Amerykanie nie potrzebują pomocy Ukrainy. Ani Biały Dom, ani Pentagon nie skomentowały doniesień Reutera o ukraińskim wsparciu.

Bliski Wschód. Ukraińcy pomagają USA w zwalczaniu dronów

Według źródeł Reutera w amerykańskiej bazie dotychczas wykorzystywane były drony przechwytujące Merops.

W ostatnich tygodniach doszło jednak do wypadku z ich udziałem. Jedna z maszyn straciła kontrolę i uderzyła w toalety, znajdujące się na terenie bazy.

Ukraiński system Sky Map, który został stworzony w 2022 roku, jest jednym z głównych systemów używanych przez ukraińską armię do zwalczania rosyjskich dronów. Ma wykorzystywać 10 tys. sensorów akustycznych, które rozmieszczono w całej Ukrainie. Dzięki temu możliwe jest wykrywanie wrogich bezzałogowców.

Ukraińcy w związku z trwającą wojną stali się ekspertami w dziedzinie wykorzystywania dronów na polu bitwy. Według portalu Ukrainska Pravda dotychczas zestrzelili oni już ponad 250 tys. rosyjskich dronów.

Źródła: Reuters, Ukrainska Prawda

