Media: USA korzystają z ukraińskiego sprzętu do strącania dronów
Amerykanie zamontowali ukraińską technologię antydronową w swojej bazie wojskowej w Arabii Saudyjskiej - poinformowała agencja Reutera, powołując się na zaznajomione ze sprawą źródła. To odpowiedź na irańskie ataki, do których dochodziło w ostatnim czasie w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie. W marcu Donald Trump podkreślał, że USA nie potrzebują ukraińskiej pomocy.
W skrócie
- Według agencji Reutera Amerykanie zamontowali ukraiński system antydronowy Sky Map w swojej bazie wojskowej w Arabii Saudyjskiej jako odpowiedź na irańskie ataki.
- Ukraińscy wojskowi szkolili amerykańskich żołnierzy w obsłudze systemu Sky Map oraz technikach zwalczania irańskich dronów Shahed.
- Według portalu Ukrainska Pravda ukraińska armia zestrzeliła dotychczas ponad 250 tys. rosyjskich dronów.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Według pięciu niezależnych źródeł, na które powołuje się agencja Reutera, armia USA zamontowała w bazie sił powietrznych w Arabii Saudyjskiej ukraiński system znany jako Sky Map. Pozwala on wykrywać nadlatujące bezzałogowce i wystrzeliwać drony przechwytujące.
W ostatnich tygodniach ukraińscy wojskowi mieli przybyć do Arabii Saudyjskiej, gdzie szkolili amerykańskich żołnierzy z obsługi systemu i technik zwalczania irańskich dronów Shahed.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w ostatnim czasie proponował publicznie, że może pomóc armii USA w zwalczaniu irańskich dronów.
W marcu prezydent USA Donald Trump stwierdził jednak, że Amerykanie nie potrzebują pomocy Ukrainy. Ani Biały Dom, ani Pentagon nie skomentowały doniesień Reutera o ukraińskim wsparciu.
Bliski Wschód. Ukraińcy pomagają USA w zwalczaniu dronów
Według źródeł Reutera w amerykańskiej bazie dotychczas wykorzystywane były drony przechwytujące Merops.
W ostatnich tygodniach doszło jednak do wypadku z ich udziałem. Jedna z maszyn straciła kontrolę i uderzyła w toalety, znajdujące się na terenie bazy.
Ukraiński system Sky Map, który został stworzony w 2022 roku, jest jednym z głównych systemów używanych przez ukraińską armię do zwalczania rosyjskich dronów. Ma wykorzystywać 10 tys. sensorów akustycznych, które rozmieszczono w całej Ukrainie. Dzięki temu możliwe jest wykrywanie wrogich bezzałogowców.
Ukraińcy w związku z trwającą wojną stali się ekspertami w dziedzinie wykorzystywania dronów na polu bitwy. Według portalu Ukrainska Pravda dotychczas zestrzelili oni już ponad 250 tys. rosyjskich dronów.
Źródła: Reuters, Ukrainska Prawda