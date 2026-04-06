W skrócie USA, Iran oraz mediatorzy z Pakistanu, Egiptu i Turcji prowadzą rozmowy o 45-dniowym zawieszeniu broni oraz możliwym trwałym pokoju.

To ostatnia szansa na uzyskanie porozumienia, ponieważ Donald Trump postawił Iranowi ultimatum dotyczące otwarcia cieśniny Ormuz i ponowił groźby wobec infrastruktury irańskiej.

Trwają ataki między USA a Iranem. Co najmniej 13 osób zginęło podczas nalotu w irańskim mieście Kom.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Jak podają źródła serwisu Axios, porozumienie miałoby składać się z dwóch faz. Pierwsza to trwający 45 dni rozejm, z możliwością przedłużenia, w trakcie którego negocjowano by warunki trwałego pokoju. Drugą fazą byłoby ostateczne porozumienie kończące wojnę. W rozmowach pośredniczą Pakistan, Egipt i Turcja.

Według serwisu bezpośrednią komunikację za pomocą wiadomości tekstowych prowadzą także wysłannik Trumpa Steve Witkoff i irański minister spraw zagranicznych Abbas Aragczi.

Kluczowymi punktami spornymi - jak podaje Axios - pozostają kwestia otwarcia cieśniny Ormuz oraz losy wysoko wzbogaconego uranu w posiadaniu Iranu.

Agencja Reutera zaznaczyła, że nie była w stanie niezależnie zweryfikować tych doniesień. Jednocześnie przekazała, że Biały Dom i amerykański Departament Stanu dotychczas oficjalnie nie skomentowały informacji dotyczących ewentualnych trwających negocjacji.

Zobacz również: Maria Literacka

Wojna na Bliskim Wschodzie. Trump ostrzegł przed atakami na kluczową infrastrukturę

Dodajmy, że negocjacje toczą się pod presją czasu. W niedzielę Donald Trump po raz kolejny domagał się otwarcia przez Iran wspomnianej strategicznej cieśniny Ormuz.

"Wtorek będzie Dniem Elektrowni i Dniem Mostów w jednym. Czegoś takiego jeszcze nie było. Otwórzcie tę pier... cieśninę, wy szaleni dranie, albo będziecie żyli w piekle" - głosił wpis Trumpa, który pojawił się na platformie Truth Social.

- Jeśli się nie wykażą i będą chcieli utrzymać cieśninę zamkniętą, stracą każdą elektrownię i każdy inny zakład w całym kraju - ostrzegł Trump.

Termin stawianego przez amerykańskie prezydenta ultimatum upływa we wtorek o godz. 20 w Waszyngtonie (godz. 2 w środę w Polsce).

W udzielonej w niedzielę wypowiedzi dla Axios Trump stwierdził, że "istnieje duża szansa na porozumienie". Jednocześnie powtórzył groźby wysadzenia "wszystkiego w powietrze".

Iran grozi odwetem. Przewodniczący parlamentu ostrzega USA przed "niebezpieczną grą"

Iran zagroził z kolei odwetem na infrastrukturę energetyczną i wodną państw Zatoki Perskiej. W odpowiedzi na kolejne groźby prezydenta Donalda Trumpa pod adresem Teheranu, przewodniczący irańskiego parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf ostrzegł bowiem USA przed "niebezpieczną grą".

"Lekkomyślne posunięcia mogą podpalić cały region" - napisał Ghalibaf na X.

Ghalibaf, czyli jeden z czołowych przywódców Iranu w czasie wojny, podkreślił ponadto, że "zbrodnie wojenne nic nie dają".

Zobacz również: Maciej Olanicki

Zdaniem Ghalibafa jedynym rozwiązaniem jest "poszanowanie praw narodu irańskiego i zakończenie tej niebezpiecznej gry".

Z kolei rzecznik MSZ Iranu Esmail Bagei oświadczył w niedzielę, że na ataki na infrastrukturę Iranu Teheran odpowie atakami na podobną infrastrukturę będącą własnością Stanów Zjednoczonych lub z nimi powiązaną - przekazała agencja Reutera za irańską agencją WANA.

Wojna w Iranie. Trwają ataki, zginęło co najmniej 13 osób

Tymczasem USA i Iran w dalszym ciągu kontynuują ataki. W poniedziałek o świecie co najmniej 13 osób zginęło w nalocie na budynek mieszkalny w świętym dla szyitów mieście Kom w środkowym Iranie, o czym poinformowały tamtejsze media.

Telewizja Al Hadath podała, że celem ataku mogła być "wybitna irańska osobistość". Lokalne władze zwróciły uwagę, że liczba ofiar "prawdopodobnie wzrośnie w miarę postępów w odgruzowywaniu".

Do eskalacji gróźb i ataków dochodzi po tygodniach nalotów na Iran prowadzonych przez USA i Izrael w ramach operacji rozpoczętej 28 lutego 2026 r. W odwecie Teheran zablokował cieśninę Ormuz, która jest kluczowym szlakiem transportowym dla globalnych dostaw surowców energetycznych.

Iran zablokował tym samym eksport ropy i gazu z Zatoki Perskiej. Obecnie zgadza się na przepływanie przez Ormuz niektórych statków, stawiając warunki dotyczące ich przynależności oraz charakteru ładunku. W rezultacie na światowy rynek dociera mniejsza ilość ropy, co doprowadziło do gwałtownego wzrostu jej cen.

"Winnym Netanjahu". Miller o skutkach gospodarczych ustalenia przez rząd maksymalnych cen paliw Polsat News Polsat News